В 2020 году в Сочи с опережением срока отремонтированы 85 дорог

Фото мэрии Сочи

Средства по нацпроекту поступали в 2020 году исправно и в срок, а потому в городе удалось выполнить огромный объем работ, и к тому же сделать это досрочно, с солидным опережением графика.

Уже к июню были отремонтированы 85 дорожно-транспортных объектов курорта. Почти в том же ритме работы продолжатся и в последующие годы.

В 2021 году в Сочи ремонт ждет еще 69 объектов. В 2022 году также будет отремонтировано 68 улиц. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продлится до 2024 года.

Фото мэрии Сочи

Ежегодно на эти цели из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделяется 830 млн руб.

Кроме того, в Сочи идет строительство сразу пяти пешеходных надземных переходов. Они появятся на федеральной дороге А-147 Джубга – Сочи, на наиболее загруженных участках Лазаревского района: в Лоо, Вардане и Якорной Щели.

Что особенно важно, в 2020 году в Сочи удалось отремонтировать множество дорог даже в отдаленных селах, где дорожное покрытие не менялось многими десятилетиями, а сами трассы превратились из дорог в «направления», по которым опасно было не только ездить, но и просто ходить пешком.

Один из ярких примеров тому - улица Буковая в селе Раздольном.

Фото мэрии Сочи

Ремонт здесь выполнен по многочисленным просьбам местных жителей.

Дорожное полотно протяжённостью 1825 м было сплошь в просадках, ямах и трещинах. Дорожники сняли изношенный слой покрытия, ликвидировали просадки и уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетона. В завершении работ на объекте нанесли разметку и установили дорожные знаки.

В этом году в Хостинском районе в рамках нацпроекта отремонтировано 23 улицы, в следующем году к ремонту планируется 16 улиц, в 2022 году ещё шесть.

Та же история-и в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе.

Фото мэрии Сочи

Дорожное полотно отремонтировали на протяжении всей улицы Прогресс. Здесь расположено порядка 80-ти домов. Благоустройство провели по программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края». Средства выделялись на условиях софинансирования, из регионального и муниципального бюджетов. Общая протяжённость отремонтированного участка 1,6 км, площадь дорожного полотна 7000 м2.

Верхний слой дороги – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Его используют на трассах с высокой нагрузкой: скоростных автомагистралях или взлётных полосах аэродромов. Кроме того, щебёночно-мастичный асфальтобетон устойчив к климатическим и механическим воздействиям. А также обеспечивает лучшее сцепление автомобиля с дорогой.

Работы провели в короткие сроки, буквально за две недели. За это время дорожники не только уложили новый слой полотна, но и ликвидировали просадки, а также укрепили обочины. И в Нижнешиловском сельском округе улица Прогресс не единственная, где проведён ремонт.

Фото мэрии Сочи

- В 2020 году мероприятия национального проекта « Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи выполнены с опережением графика на два месяца, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

За досрочное выполнение работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Сочи выделено еще более 460 миллионов рублей, основную часть из которых составляют федеральные и краевые бюджетные средства.

– Своевременная реализация национальных проектов на территории Сочи – одна из первостепенных задач администрации. Так, с начала года на курорте были отремонтированы 85 участков автодорог общей протяженностью более 73 километров, – отметил Алексей Копайгородский.

Дополнительные средства в 2021 году направят на ремонт автодорог во всех районах Сочи.

В частности, работы будут проведены в ауле Большой Кичмай, а также на улицах Ахинтам, Майской, Аллея Челтенхема, Войкова, Макаренко, Котельной и Авиационной.