Из аптек Краснодара пропали лекарства для зараженных коронавирусом

Если лекарства нет в аптеке, то стоит обратиться к врачу, чтобы он подобрал аналог. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- То масок нет, то парацетамол не найти. Что за время? - бурчит пожилой мужчина, выходя из аптеки с тачкой.

Витрины привычно усыпаны огромным количеством разных препаратов. Вот - для лечения сердечно-сосудистых, вот - для желудка. Но полки с противовирусными и, правда, заметно поредели.

- Арбидола нет и пока не ждем, - уставшим голосом, похоже, уже не в первый раз говорит провизор Алла. - Гриппферон тоже закончился.

На мое любопытство сотрудница лениво, но все-таки отвечает.

- У нас на днях посетительница 10 пачек Арбидола выкупила - «на всякий пожарный», - улыбается фармацевт.

Лекарственный ажиотаж сейчас вполне объясним - пандемия COVID, а тут еще приближается сезон ОРВИ и гриппа. Заполучить «коктейль инфекций», чтобы угодить на больничную койку всерьез и надолго, никто не хочет. Маска - это, конечно, хорошо, но организм свой многие стараются защитить. Помимо вакцины от гриппа люди налегают на противовирусные – в целях профилактики.

Беда в том, что найти препарат проблемно не только здоровым, которые хотят перебдеть, но и заболевшим. Непросто сейчас тем, кто подцепил коронавирус, но лечится дома. Половину пунктов из списка, который прописывает врач (в основном, антибиотики – Авт.), нет в наличии. Фармацевт на рецепт даже не смотрит.

Но особенно тяжело сейчас тем, чья жизнь зависит от препарата, который днем с огнем не сыщешь. 26-летняя Екатерина Филонова в студенчестве перенесла тромбоз. Это состояние, при котором в вене или артерии образуется сгусток крови. Из-за образовавшегося тромба кровообращение нарушается и внутренние органы страдают от нехватки кислорода. Это может привести к инфаркту, инсульту или даже смерти.

- Меня госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи боялись, что ногу спасти не получится. Но все-таки им это удалось. Мне кололи кроворазжижающие. А на будущее, если вдруг снова произойдет приступ, установили кава-фильтр. Это такая «ловушка». Кава-фильтр свободно пропускает кровь, но создает препятствие для тромбов. Это устройство со мной на всю жизнь, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Екатерина Филонова. - Чтобы он «не забился», я на постоянной основе принимаю «Ксарелто». Этот же препарат назначают ковидным пациентам, потому что при этой инфекции тоже сгущается кровь. В итоге я столкнулась с большой проблемой – моего лекарства, от которого зависит моя жизнь, в аптеках не найти. Но при этом я не инвалид, не льготник – никто мне его не выдаст.

«Ксарелто» разобрали как пирожки — лекарства назначают и ковидным пациентам, и беременным, и тем, у кого заболевания крови. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Такая же ситуация и с «Клексаном». Эти инъекции назначают в том числе и беременным женщинам, чтобы снизить свертываемость крови и риск образования тромбов.

В аптеках дефицит этих препаратов для коронавирусных больных, а также обычных противовирусных объясняют искусственным ажиотажем.

- Врачи выписывают людям одинаковые препараты, при этом даже не указывают в скобках аналоги. Человек, естественно, растерян – просит только определенное лекарство и про альтернативы даже слышать не хочет. Хотя, как правило, там одно действующее вещество. Из-за этого у нас разбирают одни противовирусные, а те, что не на слуху, лежат на полке, - объясняет фармацевт одной из городских аптек.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Как же тогда объяснить отсутствие кроворазжижающих препаратов? Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев уверен – все беды из-за маркировки. Эту систему запустили с июля. Благодаря ей планировали проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю, чтобы уменьшить количество подделок. На деле, по словам Виктора Дмитриева, оказалось, что работа идет не так гладко.

- Дефицит препаратов на рынке спровоцировали сбои в системе маркировки. Нет стабильной гарантированной работы, - объясняет генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. - Препарат выпускается, на него наносится маркировка, дальше должен быть отправлен запрос оператору, от которого в течение нескольких секунд приходит ответ. Но в итоге все затягивается до (!)10 суток.

Сколько времени уйдет на отлаживание этой цепочки — тоже неизвестно.

- Прогноз на будущее давать не могу, но уже сейчас препарат не может дойти до конечного потребителя. И это, действительно, проблема, - добавляет Виктор Дмитриев.

КОММЕНТАРИЙ РОСЗДРАВНАДЗОРА

В ведомстве говорят, что большинство препаратов, которые сейчас в дефиците («Клексан», «Ксарелто», «Гриппферон» и другие – Авт.), не входят в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год…». А потому наличие данных препаратов в аптеках обязательным не является.

- Аптечная сеть это, как правило, коммерческие структуры. Они сами формируют запас медикаментов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Росздравнадзоре Краснодарского края. - Отсутствие данных препаратов вызвано значительно возросшим спросом на фоне пандемии. Все эти лекарства включены в методические рекомендации Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

Препараты, по данным ведомства, в первую очередь, используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарах. Поэтому все больницы обеспечены «Клексаном» и его аналогами, а также имеют их необходимый запас.

- Для улучшения лекарственного обеспечения пациентов с COVID-19, получающим амбулаторное лечение, Правительством России принято решение о бесплатном обеспечении нужными лекарствами, - добавляют в Росздравнадзоре Краснодарского края. - Министерством здравоохранения региона уже проводятся организационные мероприятия по исполнению этого поручения.

Первые поставки лекарств для лечения коронавируса амбулаторных пациентов ожидаются в ближайшее время. Но точные даты в Росздравнадзоре не называют.

ВАЖНО!

- В сложившейся ситуации, когда человек принимает какой-то определенный препарат, назначенный врачом, но найти его не может, есть только одно решение. Пациенту необходимо снова обратиться к терапевту или другому специалисту, у которого он состоит на учете, и просить назначить аналог. Для этого могут потребоваться дополнительные обследования, - говорит «КП — Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.