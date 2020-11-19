В Адыгею со своей вечеринкой: пока везде запрещают, там отмечают

В соседнем регионе ждут гостей
Новый год в Краснодарском крае пройдет по-домашнему. Совещание оперштаба по коронавирусу не оставило никаких надежд кубанской индустрии развлечений. Если, конечно, кубанцы не решат ехать за праздником в соседний регион.
- Добрый день, можно у вас заказать корпоратив на 30-50 человек? - звоню в загородный клуб отдыха в 15-30 минутах (в зависимости от загруженности дорог) езды от Краснодара.
- Конечно, без проблем. Вас интересует активный отдых или банкет в нашем ресторане?
Менеджер клуба начинает перечислять мне возможные варианты.
- Всю программу я могу сбросить вам в мессенджер, чтобы вы выбрали. Какая дата интересует?
Называю наобум 29 декабря. Обычно канун Нового года - самое востребованное время для корпоративов.
- Это число пока свободно. Мы готовы вас записать, - отвечает участливый мужской голос.
Открываю карты.
- А не сорвется? Сейчас же везде все запрещают. Роспотребнадзор, власти, - говорю осторожно.
Менеджер спокойно отвечает, что в Адыгее таких ограничений нет. Пока запрет на праздник здесь никто не налагал.
- Пока у нас все спокойно на этот счет. И мы абсолютно официально приглашаем гостей отметить у нас корпоративы. Но залог не берем, чтобы если вдруг что, не пришлось его возвращать, - говорит мужчина на другом конце провода.
К слову, как только мы расстались по телефону, на "вотсап" мне пришел солидный набор предложений: от возможности пострелять в тире, до душевного закрытого праздника под вкусное меню от 2 тысяч рублей на человека. Информация к размышлению.
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