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Общество

«Мы терпим крах»: Перевозчики Кубани требуют снизить налог на доходы

Владельцы большегрузов заказали экспертизу, чтобы доказать грядущие убытки
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Владельцы фур ждут реакции на проблему от властей Краснодарского края

Владельцы фур ждут реакции на проблему от властей Краснодарского края

В Краснодарском крае перевозчики массово обеспокоены отменой вмененного налога с 1 января следующего года. Но возвращать его они не настаивают, а просят рассмотреть альтернативный вариант – снизить процент на упрощенку с 6 до 1.

- Очевидно, в ближайшем будущем мы терпим крах. Увеличение суммы налога нанесёт сокрушительный удар по перевозчику и уничтожит весь мелкий транспортный бизнес в течение очень короткого времени или же заставит полностью перейти на работу по «чёрному», - озвучил свое мнение владелец MAN Алексей Губанов.

Представители транспортного бизнеса требуют обратить на них внимание, дать вздохнуть малым предприятиям и не спровоцировать социальную напряженность. Региональное отделение общероссийской общественной организации содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России» (ОПР) по Краснодарскому краю, чтобы доказать грядущие убытки, которые «убьют» бизнес, заказало специальную экспертизу.

- ОПР совместно с Комитетом по транспорту Союза «Торгово-промышленной палаты Саратовской области» провели исследование по оценке дохода в сфере грузоперевозок. Были заказаны экспертные оценки себестоимости, а также оценка дохода по усреднённым показателям оплаты за перевозку грузов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань индивидуальный предприниматель, председатель краснодарского отделения ОПР Денис Гаврилов.

Данные исследования показали, что себестоимость километра пробега составила 43 рубля 67 копеек, а усреднённая провозная плата 33 рубля 50 копеек за тот же километр. Перевозчики отмечают, что эти цифры говорят о минусовой доходности на сегодняшний день.

- Самое время поставить вопрос о субсидировании транспортной отрасли, а не как не об увеличении налога. 10 рублей недостающие до себестоимости берутся из амортизационных отчислений на транспортное средство, что в перспективе ведёт к банкротству перевозчика. Но на сегодняшний день перевозчики вынуждены идти на данный шаг осознавая трудное положение в российской экономике, - добавил Гаврилов.

Перевозчики видят только один выход из ситуации – снижение ставки по упрощенному налогу для транспортного бизнеса до 1% с переходным периодом в три года. О чем просят региональную власть, в компетенции которой есть возможность пойти на встречу.

- 1% на доходы по УСН позволит безболезненно пережить трудное время, тем более, что в нашей деятельности присутствует сезонность – «работаешь - платишь, не работаешь - не платишь». При вмененном налоге оплата примерно 6000 рублей в квартал за единицу техники, сумму платежа можно уменьшить практически до нуля, за счет вычетов по взносам, тогда при 1% на доходы по упрощенной системе нам придется в среднем оплачивать от 6000-10000 рублей, - привели сравнение в балансе в ОПР.

Представители регионального объединения перевозчиков России уже написали жалобу уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову. Также ждут реакции на проблему от краевых властей.

Происшествия: ЧП

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