Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 ноября 2020: почему из аптек пропали лекарства для зараженных COVID-19

Фото пресс-службы мэрии Сочи.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 20 ноября 2020 года.

В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд - 169 зараженных. Среди них 7 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 20 тысяч.

- Сейчас 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. - Под наблюдением в поликлиниках находится 6762 жителя края.

Власти Кубани отреагировали на подъем заболеваемости. В Краснодаре прошло заседание оперштаба. Это совещание власти региона посвятили возможной опасности распространения коронавирусной инфекции. Его итог: в Краснодарском крае не будет праздничных гуляний у Елки из-за COVID-19. На заседании оперативного штаба призвали не рисковать здоровьем своим и близких.

Одновременно из аптек Краснодара пропали лекарства для зараженных коронавирусом. В дефиците - один из препаратов, применяющийся не только для ковидных больных, но и пациентов с заболеваниями крови.

В Сочи особо готовятся к предстоящему горнолыжному сезону, который пройдет с соблюдением всех предписанных санитарных норм.

– Особое внимание – зимним курортам Красной Поляны. Необходимо обеспечить наличие в аптеках города антибиотиков и противовирусных средств, – сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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