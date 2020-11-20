За сапожника, у которого мэрия Краснодара отбирает лавку по ремонту обуви, вступились жители квартала

Сапожник дядя Гриша ремонтирует здесь обувь уже больше 30 лет. Фото: @typodar

14 декабря 58-летнего дядю Гришу-сапожника из Краснодара могут окончательно и бесповоротно выкинуть из собственной лавки, где он больше 30 лет ремонтирует обувь.

- Будочка стоит на Коммунаров, 49, никому не мешает, но год назад к нему пришли из мэрии с требованием снести ее и заплатить штраф в 250 тысяч рублей, - написали в соцсети свое обращение милосердные горожане. - Якобы она там угрожает жизни и безопасности.

Но сам дядя Гриша утверждает, что договор с городом действовал с 1993 года, и находился сапожник по этому адресу абсолютно законно.

- Это не помешало мэрии подать в суд и вскоре решение будет вынесено, - говорят жильцы этого квартала. - Но будка стоит на территории нашего ТСЖ и мы готовы разрешить ему письменно и дальше там находиться в его 8 квадратных метрах. Пожалуйста, Евгений Алексеевич (Первышов, мэр), отзовите свой иск. Не лишайте человека заработка.

К слову, вскоре градоначальник откликнулся на сообщение жильцов квартала на Коммунаров.

- В течение двух-трех дней лично во всем разберусь. В понедельник расскажу, что со своей стороны мы можем сделать, - написал Евгений Первышов в своем тг-канале.

"Комсомолка" будет следить за ситуацией.