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Заявление минздрава и Роспотребнадзора о коронавирусе в Краснодарском крае: прямая онлайн-трансляция брифинга 20 ноября

Представители краевого министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора выступят 20 ноября в 11:00
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Прямая онлайн-трансляция брифинга о коронавирусе в Краснодарском крае

Прямая онлайн-трансляция брифинга о коронавирусе в Краснодарском крае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 ноября в 11:00 состоится прямая трансляция брифинга о текущей ситуации и предпринимаемых в регионе мерах борьбы с коронавирусом.

С заявлениями выступят заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская и заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Вера Скорбовенко.

В Краснодарском крае действует режим повышенной готовности до 1 декабря, введен обязательный масочный режим, а заведения общепита могут работать только до полуночи.

Новогодние утренники и все праздничные гуляния с 25 декабря по 13 января отменены, запрещены банкеты и корпоративы.

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