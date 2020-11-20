Заявление минздрава и Роспотребнадзора о коронавирусе в Краснодарском крае: прямая онлайн-трансляция брифинга 20 ноября

Прямая онлайн-трансляция брифинга о коронавирусе в Краснодарском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 ноября в 11:00 состоится прямая трансляция брифинга о текущей ситуации и предпринимаемых в регионе мерах борьбы с коронавирусом.

С заявлениями выступят заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская и заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Вера Скорбовенко.

В Краснодарском крае действует режим повышенной готовности до 1 декабря, введен обязательный масочный режим, а заведения общепита могут работать только до полуночи.

Новогодние утренники и все праздничные гуляния с 25 декабря по 13 января отменены, запрещены банкеты и корпоративы.