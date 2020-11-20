Вместе с «ковидом» растет число больных гриппом и ОРВИ: в Роспотребнадзоре рассказали об эпидостановке на Кубани

Число больных сезонными инфекциями тоже увеличивается, снижая иммунитет жителей края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае за последнюю неделю выросло количество больных не только COVID-19.

- Мы вступили в период роста числа больных гриппом и ОРВИ, - сообщила заместитель начальника отдела эпиднадзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Вера Скорбовенко. - Только за неделю оно составило 7,5 процентов.

А если сравнивать с апрелем, то больных сезонными инфекциями уже вполовину больше.

Однако это не вызывало бы такой обеспокоенности у эпидемиологов, если бы не вело к снижению иммунитета.

- На фоне заболевания ОРВИ можно быстрее всего заразиться "ковидом", - уточнила Вера Скорбовенко. - Поэтому при появлении симптомов всех призываю обращаться к врачу, не заниматься самолечением.

Кроме того, оперативный штаб по коронавирусу в Краснодарском крае привел сегодня, 20 ноября, рекомендации главного терапевта федерального Минздрава, члена-корреспондента РАН Оксаны Драпкиной по поводу бесконтрольного приема и назначения антибиотиков.

- Мы понимаем, что новая коронавирусная инфекция вызвана вирусом Sars Cov-2, соответственно, для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций. Их применение оправдано только в случае присоединения бактериального воспаления или возникновения осложнений, - подчеркнула эксперт.

За сутки число выявленных больных COVID-19 составило уже 172 человека.