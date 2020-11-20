В микрорайонах Сочи возникли проблемы с отоплением и водоснабжением

Фото мэрии Сочи

С началом отопительного сезона в Сочи сложилась непростая ситуация с тепло- и водоснабжением. В течение нескольких дней в нескольких микрорайонах города отопление в домах так и не включили, или оно появлялось и исчезало с интервалом в час-два. И это при температуре наружного воздуха по ночам в 4-5 градусов.

А на улицах Тимирязева, Армянской, Целинной, Высокогорной и переулке Овощном при этом возникли серьезные перебои и с холодной водой. Городские паблики в соцсетях тут же наполнились возмущенными комментариями сочинцев.

Фото мэрии Сочи

При этом основной поставщик тепла - МУП «Сочитеплоэнерго» к отопительному сезону подготовился полностью, и все котельные были готовы к работе вовремя. Тем не менее, как минимум, четыре из них — под номерами 30,3,4 и 22 запустить в работу полноценно не получилось из-за низкого давления воды, поставляемой МУП «Водоканал».

Сам водоканал объясняет это низкими уровнями воды в реке Сочи, которая снабжает центральный водозабор курорта.

Фото мэрии Сочи

- Ситуацию спровоцировал длительный аномально засушливый летний период в Краснодарском крае, который неизбежно повлиял на ограничение объема добываемых подземных вод. На данный момент происходит обратный процесс, а именно процесс инфильтрации и насыщения водоносных слоев. К сожалению, этот процесс достаточно длительный и зависит от множества факторов,- сообщает водоканал.

Фото мэрии Сочи

В ситуацию пришлось вмешаться лично мэру Сочи Алексею Копайгородскому. 20 ноября он посетил несколько коммунальных объектов, и пообщался с директорами МУПов. Мэр остался недоволен работой МУП «Водоканал», который не смог подготовиться к возможным проблемам, зная об их существовании заранее.

Фото мэрии Сочи

- Вы все находитесь на ответственных должностях,-отметил Копайгородский,- а поэтому должны принять все меры для скорейшей нормализации ситуации с водоснабжением. Через час я жду подробного доклада о текущей ситуации и ее причинах, а через три часа во все районы города, где это необходимо, должен быть организован регулярный подвоз воды.

Директор МУП Водоканал Антон Денисов заверил главу Сочи, что ситуация должна нормализоваться в ближайшие день-два, по мере наполнения водоносного слоя после сильных дождей, которые идут в Сочи уже двое суток.