Говорит и показывает

Программа "Автопилот". Ведущие Евгения Острая и Артем Гнатенко

«Комсомольская правда» - это не только газета и сайт, но еще мощная сеть радио в регионах России. В Краснодаре и пригородах радио «КП» вещает на частоте 91.0 FM. В прямом эфире журналисты «Комсомолки» обсуждают события дня, рассказывают новости и ведут свои авторские программы.

По вторникам краснодарский блогер Нина Шилоносова и директор "КП"-Кубань" Дмитрий Михеев в программе «Все свои» в прямом эфире общаются с переехавшими в город известными людьми. Ведь девиз программы – «Понаехи и аборигены, объединяйтесь».

В среду в гостях радио «КП» - Краснодар» - финансовый аналитик компании «Аксиома Консалтинг» Евгений Ясаковский. Он расскажет о том, как разбогатеть в пандемию, как можно капитализировать выборы президента США, много ли можно заработать на инвестициях в фондовый рынок, стоит ли вкладываться в криптовалюту и о многом другом.

По четвергам на 91.0 FM – первое автомобильное шоу Краснодара «Автопилот». Наши журналисты - пешеход Евгения Острая и водитель Артем Гнатенко - обсуждают проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы машин, рассказывают о ямах на дорогах Краснодара и призывают тех, кто должен следить за состоянием городских дорог, к ответу.

А в пятницу слушателей ждет развлекательное шоу «Вечерний Краснодар». В гостях у Евгении Хилько и Егора Казакова – музыканты, деятели искусств, блогеры, артисты. Это программа для тех, кто не привык скучать и готов к самым смелым приключениям.

И если раньше программы радио «КП» - Краснодар» можно было только слушать, настроившись на волну 91.0 FM, то теперь мы не только говорим, но и показываем! Прямые трансляции вечерних шоу теперь и на нашем канале на Youtube. Заходите, подписывайтесь и смотрите прямые эфиры из студии радио «КП» - Краснодар».