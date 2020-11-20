«Дети умеют слушать свой организм»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О системах питания

Я перепробовала очень много разных систем — и диет, и питания. Глубоко убеждена, что правильным может быть только то питание, которое для тебя естественно и которое происходит по естественному голоду: когда ты выбираешь то, что тебе хочется съесть, в том количестве, в котором тебе хочется съесть, и тогда, когда тебе хочется съесть. Но, к сожалению, все эти эксперименты с пищевыми системами у меня лично довольно сильно сбили эти естественные настройки, которые неплохо работали в детстве. И сейчас я пытаюсь восстановить свое тело и снова научить его интуитивно выбирать количество, качество и время еды. Это самое сложное. К сожалению, я потратила достаточно много времени и денег на то, чтобы понять, что никто лучше меня самой не скажет, как мне питаться...

Об авторитетных источниках информации

При выборе продуктов и рекомендаций по питанию я опираюсь, прежде всего, на здравый смысл, потому что понятно, что в рационе должен быть баланс белков, жиров и углеводов, должно быть много клетчатки. Но меня очень сильно смущает современная истерия по поводу хлеба и молока, когда просто хлеб и молочные продукты однозначно признаны абсолютным злом. У всех внезапно обнаружилась аллергия на глютен и лактозу. Меня это удивляет и смущает, потому что для меня, например, хлеб и сыр — это основа моего рациона. И в целом я обращаю внимание не на сам продукт, а на то, кем он сделан. А еще лучше (просто идеально!), если я лично знаю человека, который сварил этот сыр или испек этот хлеб.

Тутта и диеты

К диетам я отношусь очень плохо. Я считаю, что строгое диетическое питание (когда оно не по медицинским показаниям) — это зло. Оно сломало психику и жизни миллионам людей. Принцип, когда мы делим продукты на правильные и неправильные, плохие и хорошие, — он просто убийственен. По-моему, 80 % людей на планете живут с постоянным пищевым неврозом именно из-за диет.

Что такое баланс в детском питании?

На самом деле находить баланс питания для детей вовсе не нужно, потому что дети, к счастью, не испорчены нашими шаблонами и установками в питании, не измучены диетами и прекрасно умеют слушать свой организм. Они понимают, что именно им хочется.

Конечно, современное дитя немножечко испорчено сладостями. Пожалуй, это единственное, что я бы ограничивала в рационе ребенка. Но не потому, что сахар — зло, а из-за того, что его слишком много в тех десертах и сладостях, которые предлагают детям. Я не ограничиваю своих детей даже в сладком, не ограничиваю даже в чипсах — понемножечку иногда можно вообще все. И дети лучше, чем взрослые, понимают, как правильно питаться, потому что умеют слушать свой организм. У нас есть очень хорошая книжка испанского педиатра-психолога Карлоса Гонсалеса, которая называется «Мой ребенок не хочет есть». Он там задает очень логичный и простой вопрос. Как так получается, что сначала мы кормим ребенка грудью по требованию? То есть ребенок имеет доступ к еде в любое время, когда ему этого захочется. А потом, когда мы переводим ребенка на прикорм, мы начинаем кормить его по расписанию — и способствуем тому, чтобы ребенок перестал слушать свой естественный голод и потребности организма и начал вписываться в какие-то шаблоны. Может, это не слишком удобно, когда завтрак и обед не совсем по расписанию. Но с моими детьми это не очень работает. Мой старший сын вообще питается два раза в день — утром и ночью. Это его способ — ему так удобно. Он хорошо себя чувствует, ничем не болеет, весьма спортивен и строен.

О школьном питании и его контроле

Я думаю, что это хорошая идея — возможность контролировать то, что твой ребенок ест, когда тебя нет с ним рядом. Но здесь, мне кажется, нам, родителям, стоит доверять детям. Наши чада могут все-таки сами выбирать то, что они любят, и то, что они хотят съесть. Однако качество школьной еды мне хотелось бы, безусловно, контролировать и понимать. Например, из чего состоят те блюда, которые моим детям предлагают в столовой.

Лайфхаки на кухне и кулинарные традиции

Мои личные лайфхаки на кухне заключаются в том, что я очень редко бываю на кухне. К сожалению, я чаще готовлю в кадре в нашей программе «Еда на ура!», чем на собственной кухне, потому что меня все время нет дома. Скорее всего, я готовлю детям только завтрак. Это, как правило, какие-то простые вещи — бутерброды или омлет. Утром нет времени на то, чтобы создавать какие-нибудь деликатесные блюда, а обед и ужин им готовит чаще всего няня.

Если у нас случаются серьезные семейные застолья, то тогда солирует мой супруг, потому что он у нас царит на кухне. Он великолепно готовит — это его творчество, его хобби, его удовольствие. Я предпочла делегировать эти полномочия своим ближним и не лезть самой никуда.

Единственное, на чем я настаиваю, чтобы у детей в рационе всегда был суп. Дети привыкли есть горячее на обед. Также не запрещаю давать им сладости — просто прошу ими не злоупотреблять. Стараюсь выбирать для них качественные сладости. Если шоколад — то темный, с высоким содержанием какао, если какие-то лакомства — то это могут быть сухофрукты или не супермегасладкие фабричные десерты. Например, мы очень любим брауни — они приготовлены из натуральных ингредиентов, почти как домашняя выпечка. Пусть это довольно сладко, но очень вкусно и питательно!

Источник