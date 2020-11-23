Аэропорт Сочи: уверенный взгляд в будущее

Фото: Пресс-служба Международного аэропорта Сочи

В ноябре международный аэропорт Сочи отмечает юбилей – ему исполняется 75 лет. Сейчас воздушная гавань является одним из крупнейших авиаузлов России и входит в пятерку ведущих аэропортов страны по количеству обслуженных пассажиров.

Аэропорт стал воздушными воротами не только Олимпиады-2014, но и еще пары десятков международных мероприятий. Среди них – российский этап «Формулы-1», Международный инвестиционный форум, саммит «Россия–АСЕАН», музыкальный фестиваль «Новая волна», Всемирные военные игры и др.

Хотя в начале 2020 года на долю именинника выпало немало испытаний (во время весеннего карантина сильно упал пассажиропоток), воздушная гавань сохранила коллектив, и никто из почти 1500 сотрудников в самый тяжелый период не был уволен или сокращен. А уже летом, скучавший без работы персонал показал, что в Сочи умеют трудиться по высшему классу – не было ни единого сбоя из-за взрывного роста пассажиров. На курорт после длительной самоизоляции полетели туристы со всей страны, и первыми их радушно встречал Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова!

- Нам пришлось работать буквально на пределе человеческих возможностей. В августе пассажиропоток доходил до 44-45 тысяч человек в день. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Нам даже пришлось привлекать на помощь сотрудников из других аэропортов края. Но мы справились. Потери по итогам года в пассажиропотоке почти компенсированы летним активным спросом, - отметил управляющий директор аэропорта Сочи Сергей Филиппов.

НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ

За 75-летнюю историю аэропорт переживал разные времена, но новую страницу открыл в 2007 году. Тогда воздушная гавань вошла в состав компании «Базэл Аэро». И силами структур промышленника Олега Дерипаски - одного из ключевых инвесторов олимпийских объектов, в рамках подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года в аэропорту была проведена масштабная реконструкция и модернизация. Общие инвестиции в этот важнейший проект составили более 14 млрд рублей. В 2010 году ввели в эксплуатацию новый терминал Международного аэропорта Сочи площадью 65 тысяч кв. м. Он стал первым полностью готовым к работе ключевым объектом ОИ-2014. Кроме того, в рамках модернизации аэропорта были реконструированы и удлинены две взлетно-посадочные полосы, приведена в порядок сеть рулежных дорожек, перрон, VIP-перрон и места стоянок самолетов, закуплена вся необходимая аэродромная техника. А три года спустя была полностью запущена посадочная галерея с 10 телетрапами. Благодаря этим изменениям, сейчас аэропорт Сочи способен принимать все типы воздушных судов отечественного и иностранного производства.

Воздушная гавань постоянно модернизируется и с 2013 года аэропорт был способен обслуживать до 2500 пассажиров в час. Но все познается в сравнении. Например, если еще в 2010 году здесь было обслужено 1,9 млн пассажиров, то в 2013 году – уже более 2,4 млн! А через год – очередной рекорд - более 3 млн человек (это на 28% больше, чем было).

В 2014 году через терминалы аэропорта прошли спортсмены с мировым именем. Прилетевшие на Олимпиаду люди отмечали, что воздушная гавань ничуть не уступает европейским. Все налажено четко, грамотно, быстро.

С 7 января по 18 марта аэропорт обслужил 614 595 участников и гостей XXII зимних Олимпийских игр и ХI зимних Паралимпийских игр.

Фото: Пресс-служба Международного аэропорта Сочи

Но и это были не рекордные показатели. 1 декабря 2016 года был обслужен первый в истории авиаузла пятимиллионный пассажир с начала года. А в августе аэропорт обслужил более 30 000 пассажиров за сутки. Достигнутый показатель превысил суточный пассажиропоток периода проведения масштабных международных событий в городе-курорте. Кроме того, 19 июля 2016 года сочинский аэропорт установил рекорд по количеству обслуженных воздушных судов деловой авиации за сутки. Показатель по самолетовылетам бизнес-авиации составил более 30 операций. А еще тут были реализованы современные способы регистрации, позволяющие сократить время пассажиров, а также услуги для комфортного пребывания в аэропорту.

Среди них - регистрация на сайте, стойки re-print для посадочных талонов, система самостоятельной сдачи багажа и много другое, что делает сочинский аэропорт все более комфортным для пассажиров.

Международный аэропорт Сочи по итогам работы в 2016 году продемонстрировал самую высокую динамику роста количества обслуженных пассажиров среди крупнейших аэропортов России, и вошел в Топ-5 с пассажиропотоком около 5,3 млн человек.

Летом 2018 года аэропорт Сочи выступил воздушными воротами для тысяч гостей и участников Чемпионата мира по футболу. Осенью 2019 года принял участников саммита Россия-Африка и форума Россия-Африка. В этот период было обслужено 187 рейсов с особым статусом. Этот показатель стал беспрецедентным не только в истории самого аэропорта, но и в общей истории воздушных гаваней России. В Сочи тогда прибыли 47 глав государств и более 4 000 членов официальных делегаций.

ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ

А в 2019 году аэропорту Сочи присвоено имя летчика-космонавта В.И. Севастьянова. Кроме того, он участвует в рейтинге ASQ ACI с 2015 года. По итогам 2019 года аэропорт Сочи уже в пятый раз был признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в своей категории. Кстати, по итогам 9 месяцев 2020 года он также вошел в топ-3 лучших аэропортов с пассажиропотоком от 5 до 15 млн человек. В целом же, по результатам исследования ASQ, аэропорт Сочи опередил почти 40 конкурентов в своей категории.

При этом в первом квартале текущего года удалось улучшить показатели по таким критериям, как «Чистота в аэровокзальном комплексе» и «Легкость поиска пути в аэропорту». Пассажиры особо отметили комфортность пребывания в зоне ожидания.

Все достижения аэропорта основаны на философии, принципах организации производства и бизнеса, привнесенных основателем компании Олегом Дерипаской из других бизнесов – машиностроение и металлургия. Именно благодаря системе постоянных улучшений бизнес процессов, аэропорт справляется с любыми вызовами рынка.