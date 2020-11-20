Последствия дождя в Краснодаре: на улицах города потопы и пробки

Несколько районов Краснодарского края засыпало снегом. Первый снег выпал и лежит в горах Апшеронского района, в Гуамке и Мезмае, а также в Адыгее с утра 19 ноября. Горнолыжные курорты в Сочи засыпало снегом.

В Краснодаре снега нет, но проблемы на дорогах все те же. В пятницу в столице Кубани прошел сильный дождь. Непогода продолжает испытывать Краснодар на прочность. Дождь подтопил дороги, и машины встали в бесконечные пятничные заторы.

«Комсомольская правда» - Кубань» поговорила с водителями автомобилей, стоящих в пробке.

- Ну как всегда! Не успеет пойти дождь, как на дорогах моря и все – город «замкнуло», - вздыхает коренной краснодарец, водитель с 23-летним стажем Василий Измайлов. – Что же будет, когда снег пойдет? Полный коллапс?!

- А в Москве сегодня первый снегопад, так там сразу дороги сразу расчищать начали – я по телевизору видела, - вступает в разговор, опустив окно иномарки, краснодарка Марина Романова. – Так все равно не помогло: пробки 8-бальные и десятки аварий. А нас в снегопад лучше вообще не выезжать на своей машине – дешевле будет.

Местные жители выкладывают в соцсетях видео с подтоплениями. Глубокие лужи образовались на улице Тюляева в Комсомольском микрорайоне, в районе ТЭС.

По словам очевидца, ливневка не успевает справляться с огромным количеством осадков. Она забита мусором и листьями. Практически все пешеходы в резиновых сапогах или ботиках.

- В дождь одеваюсь, как на рыбалку, потому что болота по всему городу, не «зебра», а переправа через реку, - сетует пенсионер Михаил Смирнов. - Главное, что «моря» разливаются независимо даже от интенсивности дождя.

По информации мэрии Краснодара, в краевом центре продолжается работа по очистке коллекторов от ила и грязи. Мэрия каждый день получает заявки от местных жителей. Больше чем за год рабочие муниципальной службы по содержанию сетей ливневой канализации прочистили 229,5 километров коллекторов.

В мэрии добавили, что за первую неделю ноября сотрудники службы по содержанию сетей выезжали убирать колодцы на 12 адресов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что выходные на Кубани ожидаются холодными и снежными.