В Краснодаре подростки подрались с полицейскими

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия на улице Красных Партизан

В Краснодаре молодежь, видимо, засиделась на удаленке, а потому парни и девушки решили устроить массовую сходку на улице Красных Партизан.

Как сообщают очевидцы, масштаб молодежной тусовки принял угрожающие масштабы. Подростки 15 до 17 лет громко кричали и нецензурно выражались. По свидетельству одного из очевидцев, когда он сделал молодым людям замечание, один из парней ответил ему «трехэтажным матом».

Мимо как раз проезжал наряд ДПС. Сотрудники правоохранительных органов вмешались, они пытались усмирить подростков. В итоге произошла потасовка с сотрудниками полиции, которую сняли на видео и выложили в сеть.

Судя по кадрам, конфликт разгорелся, как обычно, на пустом месте. Но словесная перепалка в считанные минуты переросла в драку.

- Вы не имеете права меня толкать, - слышны крики за кадром.

Какая-то женщина пытается устыдить полицейских за то, что они «подняли руку на детей».

Стражи порядка в считанные минуты скрутили хулиганов. На одном из роликов подросток лежит на земле лицом вниз. Подробности происшедшего сейчас выясняет полиция.

- В настоящее время проводится проверка по факту происшествия на улице Красных Партизан, с участием несовершеннолетних, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он обратил внимание, что некоторые из подростков, участвующих в конфликте, состоят на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних краснодарской полиции.

- Собранные материалы будут направлены в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия законного процессуального решения, - заключил Артем Коноваленко.

Это не первый случай громкого конфликта подростков с местной полицией в краевом центре. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре молодежь подрались с полицейскими, приехавшими усмирить их ночную тусовку. Девушка прыгала на машине ДПС, а парни устроили потасовку с правоохранителями.