Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 ноября 2020: какие мероприятия запрещено проводить в детсадах и школах

Фото пресс-службы мэрии Сочи.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 22 ноября 2020 года.

В Краснодарском крае продолжает расти число больных ковидом. Очередной антирекорд за 24 часа - 174 зараженных. Среди них 10 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 20,5 тысяч. В краевом центре количество зараженных за сутки впервые превысило 50.

- Сейчас 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – сообщили в минздраве региона. – Амбулаторно в поликлиниках наблюдаются более 7 тысяч жителя края.

Власти Кубани из-за возможной опасности распространения коронавирусной инфекции запретили праздничные гуляния у Елки из-за COVID-19. Но Новый год – прежде всего – детский праздник. Какие новогодние мероприятия запрещено проводить в детсадах и школах, а какие – разрешено подробно разъяснили в оперативном штабе региона.

Источник: региональный оперштаб

Какие мероприятия можно проводить в детских садах и школах в преддверии Нового года, какие - нельзя.

Источник: региональный оперштаб

Перед праздниками для детей проведут так называемые - музчасы только внутри групп в детских садах или внутри классов. Таким образом, вокруг елки соберутся только те дети, которые постоянно контактируют на занятиях. На эти мероприятия родителям, а тем более аниматорам вход воспрещен.

Категорически запрещены массовые общешкольные утренники и городские елки в театрах и концертных залах. В оперштабе обратили внимание, что запрет введен по просьбе главных врачей краевых больниц в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией.

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