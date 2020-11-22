Оперная дива Анна Нетребко в Краснодаре купила сыну шапку на уличном базаре

Анна Нетребко с сыном. Фото: Instagram

Мировая звезда оперной сцены Анна Нетребко вновь в Краснодаре. Несмотря на трудности перелетов в пандемию, дива часто бывает в родном городе.

- Когда уже казалось, что прежняя жизнь не вернется, - написала она в соцсети.

Если другие знаменитости отечественные и зарубежные в курортный регион приезжают, чтобы "зашибить" рубль-другой. То Нетребко только здесь чувствует себя дома. О чем и регулярно заявляет в своем Instagram.

Своим происхождением Нетребко горда и с удовольствием дублирует все подписи к личным фотографиям еще и на английском языке. Чем несказанно восхищает своих фанатов, не говорящих по-русски.

В Краснодар певица приезжает отдыхать и повидаться с родственниками и друзьями.

- Краснодарское застолье, - демонстрирует всем кубанское гостеприимство и десятки тарелок с отечественными яствами прима европейских оперных концертных залов.

Оставшись неузнанной, в скромном обличье кубанской белошвейки, Анна Нетребко гуляет по улицам кубанской столицы и показывает сыну достопримечательности. На одной из таких прогулок прима купила ему вязанную шапку ручной работы у торговцев с Красной.