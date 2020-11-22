Последствия снегопада в Краснодарском крае 22 ноября 2020: под Краснодаром люди сидят без света

Линии электропередач оборвало от снега в одном из районов края
Фото: Ева МУР
Не успели кубанцы насладиться сказочной картиной за окном, как от последствий снегопада в Краснодарском крае начали пропадать блага цивилизации. В Северском районе, в 30 километрах от кубанской столицы, сильное замыкание надолго выбило из строя электросеть. Вместе со светом у них пропали тепло и вода.
- Я этот фейерверк сама наблюдала за окном. 15 минут шел снег, а уже пятый час мы сидим в темных и холодных квартирах, - рассказала "КП" - Кубань" одна из читательниц.
Но то ли еще будет! Синоптики к ночи обещают существенное понижение температуры. Вслед за небольшим морозцем на регион опустится туман.
- Это крайне опасно для водителей автотранспорта, которые не успели переобуться с летней резины на зимнюю, - предупреждают спасатели.
И первые "подснежники" уже есть. На трассе Краснодар-Новороссийск.
- Фуру подрезала легковушка и на скользкой дороге она врезалась в отбойник, - рассказывают очевидцы.
В МЧС напоминают, что вести себя в непогоду стоит предельно внимательно. Берегите себя!