Последствия снегопада в Краснодарском крае 22 ноября 2020: под Краснодаром люди сидят без света

Линии электропередач оборвало от снега в одном из районов края Фото: Ева МУР

Не успели кубанцы насладиться сказочной картиной за окном, как от последствий снегопада в Краснодарском крае начали пропадать блага цивилизации. В Северском районе, в 30 километрах от кубанской столицы, сильное замыкание надолго выбило из строя электросеть. Вместе со светом у них пропали тепло и вода.

- Я этот фейерверк сама наблюдала за окном. 15 минут шел снег, а уже пятый час мы сидим в темных и холодных квартирах, - рассказала "КП" - Кубань" одна из читательниц.

Но то ли еще будет! Синоптики к ночи обещают существенное понижение температуры. Вслед за небольшим морозцем на регион опустится туман.

- Это крайне опасно для водителей автотранспорта, которые не успели переобуться с летней резины на зимнюю, - предупреждают спасатели.

И первые "подснежники" уже есть. На трассе Краснодар-Новороссийск.

- Фуру подрезала легковушка и на скользкой дороге она врезалась в отбойник, - рассказывают очевидцы.

В МЧС напоминают, что вести себя в непогоду стоит предельно внимательно. Берегите себя!