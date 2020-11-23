Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 ноября 2020: в соседнем регионе чуть не объявили карантин

В Ростовской области руководству пришлось объясняться по поводу карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 23 ноября 2020 года.

За сутки в регионе подтверждено 176 случаев COVID-19. Среди пациентов 104 женщины и 72 мужчины, в том числе 14 детей. Возраст заболевших от двух до 85 лет.

Пока в Краснодарском крае готовятся тихо и скромно отпраздновать Новый год и Рождество, чтобы не закрывать границы, в соседней Ростовской области едва их не закрыли.

- Вернее, кто-то слишком вольно пересказал то, что происходило на региональном оперативном штабе, - объяснялись потом в администрации Ростовской области. - Было предложение вести учет мигрантов в область.

А вот меры против нарушителей мер безопасности соседи готовы ввести.

К слову, зато никаких ограничений по празднованию Нового года нет в Адыгее. Сейчас все развлекательные заведения республики принимают заказы на банкеты и корпоративы.

КОНКРЕТНО

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Коронавирус в Анапе 23 ноября 2020

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Коронавирус в Геленджике 23 ноября 2020

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Коронавирус в Туапсе 23 ноября 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены пять новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 23 ноября 2020

В Ейском районе за минувшие сутки никто не заболел.