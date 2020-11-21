В Сочи сносят незаконные дома в рамках борьбы с самостроями. Фото: sochi.ru.

Власти Сочи продолжают работу по сносу незаконных объектов недвижимости. Уже демонтировано порядка 20 самостроев. Сейчас ведется снос нескольких крупных строений. В их числе: девятиэтажный дом на улице Просвещения, 50 в Адлере, 13-этажный ЖК “Театральный” на Курортном проспекте, 71, недостроенный трёхэтажный объект на Волжской, 59 в микрорайоне Мамайка. Всего в списке под снос - 41 объект самовольного строительства.

- Самострои - это многоквартирные дома, при строительстве которых было нарушено законодательство. Конструкции таких объектов опасны для жизни и здоровья граждан, - сказал директор МУП «СтройПроектСервис» Константин Дзеранов.

Он обратил внимание, что по каждому самострою снос ведётся в соответствии с решением суда. Объект либо сносится полностью, либо – только незаконно построенные этажи.

Например, в ЖК “Театральная” застройщик возвёл вместо положенных по разрешению на строительство шести этажей - 13. Сейчас подрядная организация приводит объект в соответствие. А жилой дом на улице Просвещения вообще изначально строился без разрешительной документации. Здесь, на небольшом земельном участке, предназначенном для строительства частного жилого дома на одну семью, был возведён девятиэтажный многоквартирный дом общей площадью около 4 тыс. квадратных метров. Суд принял решение полностью снести незаконную высотку. Работы по демонтажу здания намечено завершить в начале следующего года.

- В подобных объектах находиться просто небезопасно. Если дом строится законно, то на каждом этапе ход работ контролируется специалистами госстройнадзора - как строится, соответствует ли конструкция проектным параметрам, используются ли именно те материалы, которые заявлены в проекте, - сообщил директор департамента строительства администрации города Сочи Алексей Соколов.

По его словам, при строительстве самовольных объектов проектов, как правило, не существует. Контроль работ не ведется. Естетственно, большинство «самоволок» строятся на земельных участках, где этого не должно быть. К примеру, от стены самовольного объекта до соседнего дома - меньше трёх метров.

Одним из таких опасных для жизни объектов мог бы стать самострой на улице Волжской. В данном случае, имея на руках разрешение на строительство частного одноэтажного дома, застройщик сначала построил – трёхэтажный, а затем «потянулся» еще выше. Одновременно активно велась продажа жилых помещений.

- Между недобросовестным застройщиком и гражданами были заключены предварительные договоры купли-продажи помещений, которые они реализовать не могут из-за того, что объект признан самовольным, - отметил заместитель директора правового департамента мэрии Сочи Вячеслав Гузенко.

Он обратил внимание, что объект не соответствует разрешённым параметрам - и по площади застройки, и по этажности.

Для пресечения самовольного строительства на курорте активно ведётся работа по выявлению объектов, претендующих на снос. Совместно с прокуратурой управлением муниципального земельного контроля администрации курорта с начала года было выявлено уже около 250 незаконных построек. Одновременно специалисты управления ведут регулярный мониторинг в том числе и в сети интернет – на сайтах продажи жилья. О домах-самостроях, где незаконно продают квартиры, информация направляется в правоохранительные органы.