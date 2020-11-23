Как парное молоко: в Сочи «задымилось» море

Фото: instagram.com/sokrovishcheunesco

Жителям и гостям Сочи в этом году повезло как никогда. Погодка была жаркой - море хорошо прогрелось. Благодаря этому купальный сезон отдыхающие закрывали лишь в конце октября. А некоторые (не первый год закаливающие свой организм) - до сих пор продолжают.

Но в выходные дни на курорте резко похолодало, шел сильный дождь. А ранним утром в понедельник сочинцам довелось наблюдать удивительную картину на пляже. Морскую гладь будто окутал туман.

- Как парное молоко! - восхищаются необычным явлением жители, которые решили прогуляться по набережной.

- Вода «задымилась», - писали пользователи в соцсетях.

Это никакая не аномалия - бояться нечего. Подобное явление происходит, когда очень холодный воздух соприкасается с еще не остывшим морем. В Сочи утром термометры показывали около 1-2 градусов тепла, тем временем вода была 16,4 градуса. Из-за этого над морем образовался густой пар. Отсюда и пошло название - «парящее море».

Фото: instagram.com/sokrovishcheunesco

Стоит сказать, что обычно в ноябре море в Сочи держится на отметках 16-17 градусов. Хотя были годы, когда вода даже в последний месяц осени была непривычной теплой - 21 градус. Зафиксировали метеорологи и абсолютный минимум - 11,8 градуса. Ниже водные отметки на курорте не опускались.

Фото: instagram.com/sokrovishcheunesco

Отметим, что Черное море никогда не замерзает. То ли дело - Азовское. Это самое мелкое море в мире, его глубина не превышает 13,5 метров. Как говорят ученые, зимой он может частично или даже полностью замерзать, при этом лед выносится в Черное море через Керченский пролив. Образование льда, как правило, начинается в январе, хотя может и раньше.