В Сочи продолжается работа по демонтажу незаконных объектов недвижимости

Фото мэрии Сочи

Прямо сейчас в работе находятся ещё несколько крупных объектов: незаконно возведённый девятиэтажный дом на ул.Просвещения, 50 в Адлере, 13-этажный ЖК “Театральный” на Курортном проспекте, 71, недостроенный трёхэтажный объект на ул.Волжской, 59 в микрорайоне Мамайка и другие.

В Сочи сечйчас под снос намечен 41 объект самовольного строительства, по 20-ти из них работа уже завершена, ещё по пяти ведутся подготовительные работы.

- Это многоквартирные дома, при строительстве которых было нарушено законодательство. Конструкции таких объектов опасны для жизни и здоровья граждан, - сказал директор МУП «СтройПроектСервис» Константин Дзеранов.

Фото мэрии Сочи

По каждому объекту демонтаж ведётся в соответствии с решением суда - здание либо сносится полностью, либо демонтируются незаконно построенные этажи. Так, в ЖК “Театральная” застройщик возвёл вместо положенных по разрешению на строительство шести этажей - 13. Сейчас подрядная организация приводит объект в соответствие.

Жилой дом на улице Просвещения изначально строился без разрешительной документации. Здесь, на небольшом земельном участке, предназначенном для строительства частного жилого дома на одну семью, был возведён девятиэтажный многоквартирный дом общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Судом было принято решение полностью снести незаконное строение. Сейчас на объекте работает три самосвала, экскаватор-погрузчик и три боб-ката, планируется, что работы будут завершены в начале следующего года.

Фото мэрии Сочи

В подобных объектах находиться небезопасно. Если дом строится законно, то ход работ поэтапно контролируется специалистами Госстройнадзора - как строится, соответствует ли конструкция проектным параметрам, действительно ли используются те материалы, которые заявлены в проекте.

- В самовольных объектах никаких проектов нет, и, соответственно, никакого контроля тоже. Кроме того, многие самострои возводятся на таких участках, где они в принципе никогда бы не получили разрешения на строительство: от стены самовольного объекта до соседнего дома - меньше трёх метров, в случае необходимости ни одна пожарная машина не смогла бы к нему подъехать, - отметил директор департамента строительства администрации города Сочи Алексей Соколов.

Алексей Соколов. Фото мэрии Сочи

Одним из опасных объектов мог бы стать самострой на улице Волжской. Имея на руках разрешение на строительство частного одноэтажного дома, застройщик возвёл трёхэтажный и продолжал строительство - уже смонтированы конструкции четвёртого этажа. При этом он даже успел продать жилые помещения в этом объекте.

Фото мэрии Сочи

- Между недобросовестным застройщиком и гражданами были заключены предварительные договоры купли-продажи помещений, которые они реализовать не могут из-за того, что объект признан самовольным. Он не соответствует разрешённым параметрам - и по площади застройки, и по этажности. А самовольный объект не может являться предметом гражданско-правовых отношений, - пояснил заместитель директора правового департамента администрации г.Сочи Вячеслав Гузенко.

Совместно с прокуратурой управлением муниципального земельного контроля администрации курорта с начала года было выявлено уже около 250 самовольных объектов. Также специалисты управления ведут регулярный мониторинг в том числе и в Интернете, на сайтах продажи жилья.

Фото мэрии Сочи

В случае выявления объявлений о продаже квартир в объектах, обладающих признаками самовольных, информация об этом направляется в правоохранительные органы. Всю оперативную информацию по выявленным самовольным объектам можно получить на официальной странице профильного ведомства в социальной сети Instagram.