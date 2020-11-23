У вас холодно! «Севилья» по-русски поприветствовала Краснодар

Фото: twitter.com/SevillaFC

Испанская «Севилья» прилетела в Краснодар на матч Лиги чемпионов, который состоится 24 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.

Самолет с командой гостей приземлился в аэропорту Пашковский в 22:50 22 ноября. Сразу из аэропорта «Севилья» направилась в пятизвездочный отель в центре города.

Официальный твиттер-аккаунт испанского клуба по-русски приветствовал город. Слово «Краснодар!» сопровождалось двумя эмодзи, один из которых представляет собой посиневшее от холода лицо.

Фото: twitter.com/SevillaFC

Ночью температура воздуха была около ноля, а утром воскресенья шел снег, однако к прилету испанцев от него не осталось и следа, а днем понедельника воздух прогрелся до +9, светит солнце, которое придется «Севилье» явно по душе.

В 18:30 23 ноября на стадионе «Краснодар» пройдет пресс-конференция с участием главного тренера Юлена Лопетеги и одного из футболистов, а в 19:00 начнется тренировка «Севильи».

Предматчевая пресс-конференция «Краснодара» пройдет в 14:00. В ней примут участие Мурад Мусаев и Магомед-Шапи Сулейманов. К матчу «быки» будут готовиться на своей базе «Четук».

«Краснодар» и «Севилья» уже встречались 4 ноября в Испании. Тогда «черно-зеленые» упустили победу, ведя в счете 2:0 по ходу первого тайма. Во второй половине встречи испанцы, оставшись вдесятером смогли вырвать победу 3:2.

«Севилья» делит первую строчку в группе E Лиги чемпионов с «Челси», имея в активе 7 очков, у «Краснодара» 1 очко, столько же у французского «Ренна».