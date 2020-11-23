Введут ли снова карантинный режим для приезжих в Краснодарский край

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Уровень заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае заставил региональные власти отказаться от традиционного празднования Нового года. Все массовые гуляния под запретом, а время работы кафе и ресторанов сократили. Ко всему прочему, по данным Роспотребнадзора, регион вошел в период роста гриппа и ОРВИ.

- Общее число ОРВИ увеличилось на 7,3% по сравнению с данными предыдущей недели, - сказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Вера Скорбовенко. - На фоне заболевания острых респираторных вирусных инфекций можно быстрее заразиться ковидом, учитывая снижение иммунитета.

Туристов, которые планируют свой отпуск в Краснодарском крае, сейчас волнует один вопрос – не введут ли жесткие ограничения по примеру других регионов. Например, на Ставрополье с 7 октября ввели 14-дневный карантин для приезжающих. А Бурятия стала первым российским регионом, где этой осенью ввели локдаун из-за ковида.

На Кубани на данный момент разговоров о «закручивании гаек» не поднимается. По мнению медиков, дополнительные ограничения на Кубани вводить пока не нужно, но все же стоит воздержаться от массовых мероприятий. Кроме того, следует соблюдать элементарные меры предосторожности - носить маски и всегда иметь с собой антисептик, а при появлении симптомов не заниматься самолечением.

Кроме того, на самих курортах, в частности, горнолыжных, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. При этом сами фуникулеры останавливать не будут.

– В этом году будем максимально «разводить потоки» туристов и спортсменов, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - На территории всего горного кластера будут работать три лаборатории для тестирования на COVID-19.

Туристы смогут сдать анализ при малейших признаках инфекции.