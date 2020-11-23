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Туризм

Новогодняя поездка в Сочи за 1,2 миллиона рублей на двоих вошла в ТОП-5 самых дорогих туров

В стоимость включено только проживание в отеле с завтраками 11 дней
Ева МУР
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Роскошный отдых в миллион позволят себе россияне

Роскошный отдых в миллион позволят себе россияне

Фото: Евгения ГУСЕВА

Влюбленная пара из Москвы раскошелилась на тур к родным берегам Черного моря на 1 миллион 200 тысяч рублей. Они будут жить в роскошном бутик-отеле в центре Сочи на улице Виноградной с 29 декабря по 10 января. То есть все новогодние каникулы. Это пятизвездочное местечко с патриотичным названием давно облюбовали звезды шоу-бизнеса и известные политики.

- В стоимость включены только проживание с завтраками 11 дней и 12 ночей, - в Ассоциации туроператоров России дали этому приобретению россиян почетное второе место в пятерке самых дорогих туров по стране. Дороже (в 2,4 миллиона рублей) в этом году оценивалась только экспедиция на Северный полюс на ледоколе.

К слову, перелет из столицы в эту сумму не включен.

- Отель расположен в великолепном субтропическом парке площадью 15 гектаров. Гигантские кедры и лиственницы, изящные клены и изысканные рододендроны, уникальные растения со всех уголков света роскошным ковром спускаются к самому морю - говорится на сайте отеля. - На территории расположен собственный фруктовый сад и огород, где выращиваются биологически чистые овощи и фрукты для главной кухни отеля. Экологически чистые условия помогли естественным путем создать в парке собственный микроклимат, где гнездятся певчие птицы, обитают белки, еноты и ежи.

Это, видимо, должно компенсировать сопутствующие затраты.

Дороже номера за миллион может быть только номер за два миллиона

Дороже номера за миллион может быть только номер за два миллиона

Надо сказать, что 1,2 миллиона рублей - это отнюдь не предельная цена для отдыха на двоих в этом отеле. Прямо сейчас можно забронировать номер люкс на двоих на новогодние праздники за почти 3 миллиона рублей.

И желающие, судя по откликам на сайте, имеются!

Напомним, по данным минкурортов Краснодарского края в Сочи этой зимой ждут не менее 300 тысяч туристов. На новогодние праздники забронированы 90 процентов номерного фонда курорта. И это еще не предел.

Туризм: Путешествуем по РоссииОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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