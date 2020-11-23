Новогодняя поездка в Сочи за 1,2 миллиона рублей на двоих вошла в ТОП-5 самых дорогих туров

Роскошный отдых в миллион позволят себе россияне Фото: Евгения ГУСЕВА

Влюбленная пара из Москвы раскошелилась на тур к родным берегам Черного моря на 1 миллион 200 тысяч рублей. Они будут жить в роскошном бутик-отеле в центре Сочи на улице Виноградной с 29 декабря по 10 января. То есть все новогодние каникулы. Это пятизвездочное местечко с патриотичным названием давно облюбовали звезды шоу-бизнеса и известные политики.

- В стоимость включены только проживание с завтраками 11 дней и 12 ночей, - в Ассоциации туроператоров России дали этому приобретению россиян почетное второе место в пятерке самых дорогих туров по стране. Дороже (в 2,4 миллиона рублей) в этом году оценивалась только экспедиция на Северный полюс на ледоколе.

К слову, перелет из столицы в эту сумму не включен.

- Отель расположен в великолепном субтропическом парке площадью 15 гектаров. Гигантские кедры и лиственницы, изящные клены и изысканные рододендроны, уникальные растения со всех уголков света роскошным ковром спускаются к самому морю - говорится на сайте отеля. - На территории расположен собственный фруктовый сад и огород, где выращиваются биологически чистые овощи и фрукты для главной кухни отеля. Экологически чистые условия помогли естественным путем создать в парке собственный микроклимат, где гнездятся певчие птицы, обитают белки, еноты и ежи.

Это, видимо, должно компенсировать сопутствующие затраты.

Дороже номера за миллион может быть только номер за два миллиона

Надо сказать, что 1,2 миллиона рублей - это отнюдь не предельная цена для отдыха на двоих в этом отеле. Прямо сейчас можно забронировать номер люкс на двоих на новогодние праздники за почти 3 миллиона рублей.

И желающие, судя по откликам на сайте, имеются!

Напомним, по данным минкурортов Краснодарского края в Сочи этой зимой ждут не менее 300 тысяч туристов. На новогодние праздники забронированы 90 процентов номерного фонда курорта. И это еще не предел.