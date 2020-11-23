Правительство РФ дополнительно выделило Кубани 204 миллиона рублей на закупку автомобилей для медиков

Фото администрации Краснодарского края
Правительство России распорядилось выделить дополнительно 204 миллиона рублей на закупку машин скорой помощи в Краснодарском крае.
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
- Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 миллиона рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края", - отметил глава правительства.
Фото администрации Краснодарского края
Этой осенью на Кубани ведется большая работа по обновлению автопарка службы «Скорой помощи», приобретаются машины и для участковых врачей. Это особенно важно в период пандемии, новый транспорт позволяет значительно сократить время прибытия медиков к пациентам.
Автомобили для врачей приобретаются как за счет средств регионального резервного фонда, так и промышленными предприятиями и бизнесменами региона.
Фото администрации Сочи
Например, 12 автомобилей для краевых больниц и поликлиник закупил Абинский электрометаллургический завод. Ключи от 9 седанов и 3 машин повышенной проходимости передали водителям прямо на территории предприятия.
Администрация Сочи выделила для медицинских учреждений 30 новых машин, еще 6 автомобилей приобрели депутаты Городского Собрания курорта.
Фото администрации Сочи
Всего с начала года в Краснодарский край по линии федерального финансирования дополнительно поставлено 48 автомобилей «Скорой помощи».
Сейчас краевой автопарк насчитывает более 670 санитарных автомобилей. Они выполняют около 2 миллионов выездов ежегодно.
- Мы благодарны правительству РФ за поддержку системы здравоохранения края в сегодняшний непростой период.
В ближайшее время закупим 50 автомобилей класса «В», 10 –класса «С» и направим их в медучреждения края.
Сегодня в автопарке скорой помощи около 670 машин. Часть из них прослужила более 5 лет и нуждается в обновлении. Благодаря федеральной поддержке в этом году мы существенно улучшим автопарк,- отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.