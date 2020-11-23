«Перевозить в Краснодар опасно»: в минздраве прокомментировали тяжелое состояние врача из районной больницы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Накануне в соцсетях появился пост от родных врача, который вот уже 50 лет трудится на благо Усть-Лабинской ЦРБ. Любовь Борисовна Шестак – одна из тех медиков, кто не отступил, а продолжил работать в пандемию. Несмотря на возраст (пожилые люди относятся к группе риска – Авт.), женщина продолжала помогать пациентам. Но в итоге сама оказалась в их числе.

- Сейчас она лежит под ИВЛ в реанимации. У нее обширное поражение легких, - говорят родственники заболевшего врача.

О том, какой процент жизненно важного органа «съела» инфекция, не сообщается. Однако затруднено дыхание у человека уже после того, как поражено четверть легкого. Насыщение крови кислородом снижается, из-за чего появляется одышка, слабость.

– Людей с большим поражением, как нам сказали, обычно переводят в Краснодар. Требуется срочно транспортировка на реанимобиле или вертолете в Краснодарскую краевую больницу, - продолжают родные. – Но нам говорят, что не дают добро на перевозку.

В минздраве Кубани видели сообщение родственников врача, и объяснили, почему пациентку не доставляют в Краснодар.

- Любовь Шестак из Усть-Лабинска находится в крайне тяжелом состоянии, - объясняют «КП» - Кубань» в минздраве Краснодарского края. - Врачи всегда действуют в интересах пациента, но перевод в краевой центр не во всех случаях идет на пользу.

Состояние заболевшего врача обсуждали не только местные медики, но краевые инфекционисты. Опираясь на результаты исследований, они единогласно пришли к выводу, что на данный момент транспортировка опасна.

Это может ухудшить состояние пациентки. Более того, велик риск летального исхода. Сейчас Любовь Шестак получает высокопоточный кислород через маску.

Кроме того, как объяснили в ведомстве, врачи Усть-Лабинска будут вести пациентку удаленно с краевыми специалистами. Консультации будут ежедневными, при необходимости лечение скорректируют.