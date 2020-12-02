Краснодарские студенты могут принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Фото: предоставлено партнерами конкурса

Новый сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал по всей стране. Он проходит в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». А принять участие в нем смогут и совершеннолетние жители Краснодара. Для этого необходимо до 15 января 2021 года подать заявку на сайте.

Так, в новом сезоне конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Будет запущен и специальный трек – «Мастера гостеприимства. Студенты», цель которого выявить лучшие студенческие инициативы, раскрывать потенциал молодежи в сфере туризма и гостеприимства в России. Участвовать в нем смогут участвовать как будущие представители туристической отрасли, которые сейчас только получают образование, так и молодые специалисты, совмещающие учебу с работой.

- Одна из целей конкурса – формирование кадрового резерва для дальнейшего развития внутреннего туризма в России, – подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин. - Благодаря ему уже сейчас формируется новое профессиональное сообщество специалистов, способных предложить и воплотить в индустрии гостеприимства свежие идеи. А запуская студенческий трек, мы надеемся привлечь внимание самой креативной части общества, студенчества и молодежи, к сфере гостеприимства и развитию внутреннего туризма в нашей стране.

Вдобавок, планируется увеличить и число грантов для поддержки интересных проектов, чтобы в дальнейшем тиражировать наиболее интересные и эффективные идеи и практики по всей стране.

К слову, победители смогут не только выиграть грант на реализацию своего проекта в размере до 1,5 млн рублей, но и получить привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру, получить в качестве наставников ведущих экспертов отрасли, в том числе победителей конкурса «Лидеры России».

КОНКРЕТНО

Конкурс пройдет в три этапа.

Первый будет дистанционным, он пройдет в формате тестирования. Далее участники «студенческого трека» получат творческое задание и приступят к подготовке авторского проекта. У студентов, показавших высокие результаты в дистанционном этапе, будет возможность принять участие в общероссийских форумах Росмолодежи, таких как «Территория смыслов», «Таврида», «Машук» и многие другие.

А уже очный этап пройдет в четырех уникальных регионах России, расположенных в разных природных и климатических зонах. Они будут объявлены организаторами конкурса в конце 2020 года. По результатам очных полуфиналов лучшие выйдут в финальную «битву мастеров».

КСТАТИ В прошлом сезоне конкурс «Мастера гостеприимства» собрал почти 21 тысячу участников со всей страны, значительную часть из них составили представители студенчества. Молодыми финалистами стали 40 человек, 15 из них удостоены статуса победителя и получили гранты на реализацию собственных проектов. Так Семен Афанасьев получил поддержку на развитие туристической привлекательности Нарьян-Мара с помощью создания туристического маршрута с визуализацией «народных» названий зданий и районов города, Роман Богатырев при поддержке партнеров конкурса создаст единый туристический путеводитель для Орловской области, а Диана Сулейманова займется созданием школы краеведения в Оренбурге.