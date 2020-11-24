Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 ноября 2020: три тысячи школьников ушли на карантин

Ситуация с коронавирусом в Краснодаре и крае на 24 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 ноября 2020.

На сегодняшний в регионе болеют коронавирусом 6385 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 173 пациентов. За тот же период выписаны с выздоровлением 222 человека.

К сожалению, жизни семерых пациентов спасти не удалось, они скончались от различных осложнений COVID-19 в возрасте от 60 до 87 лет. Летальные случаи зафиксированы в медучреждениях Краснодара, Сочи и Новороссийска, а также Лабинского и Северского районов. Всего пандемия на Кубани унесла жизни 552 человек.

– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 368,2. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 38 пациентов, еще четверо – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

ШКОЛЬНИКИ НА КАРАНТИНЕ

В Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Отменены массовые гуляния.

Около трех тысяч школьников Краснодарского края из-за коронавируса переведены на домашнее обучение.

- По-прежнему закрыты школы №9 в Успенском районе и №10 в Усть-Лабинском районе. Переведены на домашнее обучение с применением дистанционных технологий дети из 78 классов (0,3% от общего количества классов в крае) в 16 муниципалитетах, - рассказали в министерстве образования региона.

Временно не работают детский сад в Сочи и 26 групп в 11 детских садах в Краснодаре, Абинском, Белоглинском, Гулькевичском, Кущевском, Северском и Усть-Лабинском районах.

Переведены на домашнее обучение 309 студентов шести колледжей и техникумов, многие региона обучаются по смешанной форме для профилактики COVID-19.

ТУРИСТОВ ЖДУТ САНИТАЙЗЕРЫ

На новогодние праздники в Краснодарский край приедут около 300 тысяч туристов. Кабины канатных дорог будут обрабатывать, предусмотрена бесконтактная продажа ски-пассов, а кафе и рестораны смогут работать только до полуночи.

- При малейших признаках инфекции отдыхающие смогут сдать анализы на COVID-19. Для этого на территории всего горного кластера будут работать три лаборатории. Прошу всех туристов, которые планируют отдых на курортах Краснодарского края, с пониманием отнестись ко всем введенным правилам. Берегите себя и своих близких! – обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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