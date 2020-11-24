Трансляция матча Краснодар - Севилья 24 ноября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Лига чемпионов снова в Краснодаре. 24 ноября вечером «Краснодар» принимает «Севилью», которая уже гостила на этом стадионе. Матч начнется в 20:55 по московскому времени. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Севилья 24 ноября 2020.

Статистика личных встреч Севилья – Краснодар насчитывает три матча. Впервые «Краснодар» и «Севилья» повстречались два года назад на групповой стадии Лиги Европы. Команды обменялись домашними победами. Дома «быки» выиграли 2:1 благодаря феноменальному голу Торнике Окриашвили. 4 ноября в Испании команды встретили снова, на этот раз в Лиге чемпионов. «Краснодар» повел 2:0 в выездном матче, но преимущество не удержал – «Севилья» добилась победы 3:2, играя весь второй тайм вдесятером.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Севилья 24 ноября 2020 говорят о том, что испанская команда явный фаворит противостояния. Коэффициент на победу гостей – 1,6, на успех «Краснодара» - 5,3.

Стартовые составы на игру Краснодар - Севилья будут опубликованы за полтора часа до начала матча.

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Севилья можно посмотреть 24 ноября 2020, начиная с 20:55 по московскому времени.

Кто покажет матч Краснодар - Севилья. Прямая телетрансляция матча Краснодар - Севилья начнется в 20:00 на телеканале МатчТВ.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.