На Кубани инспектор ДПС испугался наказания за потерю удостоверения и заявил о краже документа

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В Краснодарском крае инспектор ДПС потерял барсетку со служебным удостоверением, но заявил в полицию, что документ украли. Таким образом, он хотел избежать наказания за свою безответственность, но навлек на себя еще больше неприятностей. Инцидент произошел в Апшеронском районе.

32-летний лейтенант полиции в заявлении подробно описал «кражу». Как ему казалось, он продумал все до мелочей. Инспектор указал, что барсетка будто бы была похищена из его автомобиля LADA Priora в течение 25-минутной стоянки у центрального рынка Апшеронска. По словам лжезаявителя, в сумке было не только удостоверение сотрудника ОВД, но и водительское удостоверение, а так же две карточки-заместителя на получение оружия. Кроме того, в барсетке якобы лежали флеш-карта на 8 ГБ, держатель для мобильного телефона и 11 тыс. рублей.

При подаче заявления лейтенант был предупрежден об ответственности за ложную информацию, но это его не остановило.

- Во время проверки было установлено, что инспектор ДПС потерял свою барсетку, когда был на больничном, но придумал версию о краже, так как боялся понести ответственность за потерю удостоверения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Источник напомнил, что потеря удостоверения для полицейского считается серьезным проступком. Обычно сотрудникам правоохранительных органов грозит дисциплинарная ответственность. Необходимо написать объяснительную записку руководству, дать устные объяснения. В таких случаях назначают служебное расследование, по результатам которого и будут принимают меры дисциплинарного воздействия.

Примечательно, что удостоверение лейтенант полиции получил всего лишь девять месяцев назад и не уберег его.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что житель Крымска дебоширил с поддельным удостоверением полицейского. Ксиву парень показывал всем, даже при задержании.