В Сочи на зимних праздниках ждут около 300 тысяч туристов

Фото: sochi.ru.

Власти Сочи к предстоящему зимнему сезону 2020-2021 года готовятся особо тщательно. Как отмечают в мэрии, сегодня, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, главное – полная безопасность туристов.

Поэтому на горных курортах Красной Поляны будут введены дополнительные меры санитарной безопасности. В отелях горного кластера Сочи уже забронировано почти 90% номерного фонда на предстоящих новогодних каникулах. По оценкам специалистов туриндустрии, Сочи примет около 300 тысяч любителей горнолыжного отдыха из разных регионов России.

В числе мер санбезопасности: обработка вагончиков канатных дорог. Электронные ски-пассы туристы смогут приобрести бесконтактным способом.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, основная цель данных мер – не допустить появления очагов распространения коронавируса.

– На курортах установят ограничительные барьеры для формирования очереди на канатную дорогу с учетом социальной дистанции, - пояснил мэр города. – Для разграничения потоков туристов будут привлечены волонтеры.

Алексей Копайгородский обратил внимание, что действие и продажа прогулочных ски-пассов в утренние и вечерние часы, во время массового катания, будет ограничено.

- Мы рекомендуем горным комплексам постоянно информировать гостей и жителей города о действующих ограничениях, возможности приобретения средств индивидуальной защиты, оплаты услуг через электронные бесконтактные терминалы, - отметил глава города.

Он напомнил, что теперь в горном кластере у туристов будет возможность пройти тестирование на COVID-19 на территории горного кластера, здесь будут открыты специальные лаборатории. Одновременно в пунктах проката усилят обработку прокатного инвентаря.

Все развлекательные мероприятия апрес-ски - досуг после того как закрылись склоны теперь будут проходить только на открытом воздухе. Бары, кафе и рестораны должны теперь работать только до полуночи, а их посетители соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в работу всей туристической сферы, итоги курортного летнего сезона показывают, что градообразующая отрасль Сочи может эффективно работать даже в условиях ограничений.

– Все те меры, которые были предприняты, дали нужный эффект и были своевременными. Это позволило санаторно-курортной отрасли города отработать качественно. Сейчас мы продолжаем информировать гостей о ситуации с коронавирусной инфекцией, напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции, – отметила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Всего с начала года Сочи принял 4,7 миллиона гостей. Летом на курорте работали 1755 средств размещения, в том числе 62 санатория, 75 крупных гостиничных комплексов, 1,4 тысяч малых средств размещения. Туристов принимали 133 пляжных территории, все они соответствовали требования Роспотребнадзора и безопасности. 21 сочинский пляж получил в этом году «Голубой флаг», уровень и качество сервиса на них соответствовал высоким международным стандартам.