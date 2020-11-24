В Сочи в 2020 году на строительство и проектирование новых социальных объектов выделено 2,3 млрд рублей

Фото: sochi.ru.

В Сочи с начала 2020 года на строительство и проектирование новых социальных объектов выделено 2,3 млрд рублей. Такие данные были озвучены в ходе еженедельного планерного совещания при главе курорта.

– Сейчас на территории Сочи продолжается строительство семи объектов образования. В общей сложности новые школы рассчитаны на 1200 мест, детские сады – на 520 мест, 140 из которых займут дети ясельного возраста, - сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Он обратил внимание о принципиальной важности вести работы в графике. И, конечно же, каждое здание должно отвечать всем необходимым требованиям безопасности.

Мэр города напомнил, что новое здание строящейся школы в Красной Поляне уже готово почти на 20%.

Дополнительный корпус СОШ №65 на 400 мест с блоком детского сада, рассчитанный на 80 воспитанников, начали строить летом. Социально значимые объекты планируют ввести в эксплуатацию в срок – зимой 2021 года.

– На данный момент строительная готовность здания школы составляет 17%. Новый блок общеобразовательного учреждения будет четырехэтажным. Уже проведены работы по подготовке фундамента, началось возведение цокольного помещения, – рассказал заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Баграт Еремян. -

На стройплощадке будущего детского сада завершены монолитные работы по устройству армокаркаса, стен и колонн 1 и 2 этажей. В ближайшее время начнется монтаж кровли и оконных блоков, затем подрядчик приступит к наружной отделке и проведению внутренних инженерных сетей.

Только за последние три года прирост учащихся школы в поселке Красная Поляня составил более 400 человек. Дополнительный корпус позволит существенно разгрузить классы и расширит возможности для организации внеурочной деятельности. Кроме этого, все школьники смогут обучаться в одну смену.

Всего в 2021 году в Сочи появятся три новые школы. Помимо нового блока СОШ №65 на курорте будут введены в эксплуатацию блок лицея №23 на улице Виноградной и корпус школы №11 на улице Чекменева. Еще одно образовательное учреждение – школа на 800 мест в микрорайоне Мамайка примет первых учеников в 2022 году.

Как пояснил директор департамента строительства администрации Сочи Алексей Соколов, в 2020 году на курорте появился ряд новых социально значимых объектов в сфере образования, здравоохранения и культуры.

– В этом году мы ввели в эксплуатацию блок детского сада на 80 мест в Адлерском районе Сочи. Также была завершена работа по возведению офиса врача общей практики в селе Измайловка, - перечислил Алексей Соколов.

По его словам, подрядчики заменили кровлю Зимнего театра и провели капремонт Домов культуры села Орел-Изумруд и поселка Шхафит, были газифицированы объекты незавершенного строительства на улицах Леселидзе и Шоссейной, благоустроенно 11 общественных территорий общей площадью 19 тысяч квадратных метров.

Администрация Сочи вместе с общественностью разработает стратегию социально-экономического развития города до 2030 года.

Первое заседание Экспертного совета по разработке проекта стратегии социально-экономического развития города прошло в мэрии под председательством главы курорта Алексея Копайгородского. Согласно дорожной карте, стратегический документ должен быть подготовлен и утвержден к концу 2021 года.

– Нам необходимо разработать стратегический документ, каким администрация города видит курорт через 10 лет, в каком направлении он будет развиваться в дальнейшем, через 15-20 лет. В работе над стратегией будут участвовать все отраслевые департаменты администрации, ведущие эксперты в сфере экономики и градостроительства, общественные организации, Молодежный совет и депутаты Городского Собрания Сочи, – отметил Алексей Копайгородский.

В феврале 2021 года эксперты приступят к предварительному анализу текущего социально-экономического положения в городе, по результатам будут определены основные цели дальнейшего развития. Проект стратегии также вынесут на общественное обсуждение.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, к концу декабря 2021 года стратегия должна быть полностью разработана и утверждена. Каждая отрасль будет двигаться к прописанным в ней целям и результатам.