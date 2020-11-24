Новый министр «варяг» примерный семьянин и активный блогер

Алексей Юртаев. Фото: facebook.com/asyurtaev

Александр Руппель, ранее занимавший должность министра экономики Кубани, стал вице-губернатором. Теперь он курирует вопросы потребсферы, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной отрасли. Но кресло долго не пустовало – его занял 33-летний Алексей Юртаев.

Это назначение выделяется из общей практики кадровых ротаций, проведенных губернатором.

Дело в том, что Алексей Юртаев - человек для администрации Краснодарского края новый во всех смыслах. В отличие от большинства коллег в кубанском кабмине, родился он не на в крае. Новый министр приехал из Урала – он уроженец Орска Оренбургской области. Так что в ближайшее время Алексею Юртаеву придется входить в курс дела.

За плечами у нового кубанского министра учеба в Сибирском федеральном университете и «Высшей школе экономики».

После этого он работал в Минэкономразвития в отделе инновационного развития. Также чиновник трудился в институте социально-экономических и политических исследований, фонде стратегических коммуникаций, корпорации развития Енисейской Сибири, где он работал руководителем московского офиса в должности директора по внешним связям.

Кроме того, Алексей Юртаев входил в рабочую группу, занимавшуюся поддержкой предпринимателей в условиях распространения коронавируса. У него также есть опыт работы в отделе инновационного развития Министерства экономического развития России, а также в некоторых федеральных проектах.

Алексей Юртаев переехал в Краснодарский край из Москвы в начале октября 2020 года. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, которую активно ведет. Под одним из постов 10 октября он намекнул, что будет заниматься повесткой развития края. Переезд в Краснодар, по словам Алексея, планировался два года. На юг вместе с чиновником перебралась и его семья – супруга вместе с маленьким сыном.