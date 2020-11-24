В Сочи мужчину расчленил случайный сосед

Мужчину искали волонтеры

40-летний Александр Самсонов (фамилия изменена) пропал 4 ноября. Мужчина будто испарился, не появившись больше на работе.

- Такого не было, чтобы Саша не приходил на работу. Алкоголем он не баловался, только так, как все, по праздникам. Вредных привычек за ним не замечали. А тут телефон молчит, а вещи в комнате на месте, - рассказал "КП" - Кубань" источник в окружении пропавшего Александра. Именно коллеги обратились с заявлением в полицию, заподозрив беду.

Внезапную пропажу постояльца заметила и хозяйка гостевого дома, где он снимал комнату.

- За проживание было уплачено, потому сразу не кинулась. В личные дела своих жильцов я не лезу. Вдруг командировка или что, - объяснялась она в полиции.

Проверить, на месте ли вещи Саши она решила, когда увидела расклеенные по всему городу объявления с приметами постояльца.

Женщина зашла в комнату и увидела кровавые следы на кровати и стенах. О страшной находке она тут же сообщила в полицию. По горячим следам правоохранители нашли того, кто мог быть причастен к пропаже Александра.

- Накануне исчезновения мужчины он ужинал вместе со своим соседом на общей кухне, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Мужчина высказал соседу недовольства его образом жизни (гость из Челябинской области недавно освободился из мест заключения и числился на профилактическом учете, - автор). Между ними возник конфликт.

35-летний сиделец ударил нового знакомого ножом в горло. Александр скончался на месте.

Дальше убийца расчленил его тело ножовкой, сложил части в одеяло и вывез в лесополосу неподалеку.

- Чтобы отвести от себя подозрения, он даже сообщил в полицию о безвестном исчезновении знакомого и вместе с волонтерами искал мужчину. Но на одном из допросов сознался и признался в убийстве, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Выяснятся все обстоятельства случившегося.