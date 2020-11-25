Три поликлиники Краснодара из-за напряженной ситуации с коронавирусом будут принимать круглосуточно

Рассказываем, какиФото: admkrai.krasnodar.ru

Три поликлиники Краснодара переходят на круглосуточный режим работы. В них будут принимать пациентов с подозрением на COVID-19. Днем и ночью в амбулаторных центрах будут работать кабинеты КТ, УЗИ, ЭКГ. Также круглые сутки медики здесь будут брать кровь и мазки на коронавирус.

- Центры диагностики уже заработали на базе городских поликлиник №7 и №15. В ближайшее время откроется еще один – в поликлинике №25. Пациенты с подозрением на коронавирус могут поступать в центры по направлению лечащих врачей, доставляться бригадами скорой помощи или обращаться самостоятельно. При этом сами поликлиники продолжают работу в штатном режиме, а для посетителей амбулаторных центров организован отдельный вход, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К поликлиникам, в свою очередь, прикрепят другие медучреждения краевой столицы.

- Помещения в медучреждениях, где будут проходить компьютерную томографию пациенты с коронавирусом и подозрением на инфекцию, разделят на две зоны – чистую и грязную. Первая – с отдельным входом для сотрудников, комнатой для приема пищи и одевания средств защиты, вторая – для поступления пациентов и диагностики, - добавили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Кстати

Также стоит отметить, что в каждой поликлинике, детской или взрослой, из-за напряженной ситуацией с COVID-19, организуют кабинет по работе с «ковидными». Пациентов с подозрением на инфекцию медики будут принимать в отдельной зоне. На базе поликлиник откроются телемедицинские колл-центры и «горячие линии». Специалисты будут иметь возможность дистанционно сопровождать пациентов с подтвержденным или вероятным случаем коронавируса, которые лечатся амбулаторно.

КТ в поликлиниках Краснодара

В краевом центре круглосуточные амбулаторные центры будут открыты только в трех поликлиниках. К какой прикреплено ваше учреждение:

- №7 – сюда на КТ направляются пациенты, которые числятся в поликлиниках №1, 3, 4, 7, 10, 19, 26.

- №15 – в этом медучреждении можно пройти диагностику легких жителям, прикрепленным к поликлиникам №11, 15, 17, 27, 16, 22, а также сюда относится городская больница №2.

- №25 – здесь томографию делают пациентам из поликлиник №5, 8, 9, 12, 13, 14, 23, 25.

В каких больницах могут сделать КТ жители районов Кубани:

Не во всех районах в больницах есть компьютерные томографы. Поэтому жителей направляют на диагностику в другие муниципалитеты:

- Жители Апшеронского района могут сделать компьютерную томографию в больнице Горячего Ключа

- Приморско-Ахтарский, Крыловской, Староминской, Щербиновский районы – в больнице в Ленинградском районе.

- Жителям Новопокровского и Белоглинского районов нужно ехать в Тихорецк

- Калининский район прикреплен к Красноармейской ЦРБ

- Мостовской, Отрадненский, Успенский, Курганинский, Новокубанский районы - жители этих муниципалитетов едут в Лабинскую больницу

- Гулькевичский – делает КТ в Усть-Лабинском районе