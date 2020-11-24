Зима в Краснодар будет со снегом Фото: krd.ru

Первый снег в Краснодаре неожиданно выпал в ноябре, заставив горожан достать мобильные телефоны и запечатлеть этот редкий момент. За прошлую зиму хлопья сыпались с неба всего несколько раз, правда и этот осенний снегопад был мимолетным и уже растаял к вечеру.

А вот в предгорных районах Краснодарского края и Адыгеи снегопад на прошлых выходных застал врасплох любителей поездить на летней резине. На дорогах произошло несколько серьезных аварий.

Уходящий 2020-й год был необычно засушливым. Народная молва после ноябрьского похолодания разнесла весть о грядущей холодной зиме. Ждать ли нам заносов и сугробов?

- Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Она будет неоднородной, — прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Это значит, что холодные дни будут чередоваться оттепелями и южным ясным солнцем, что в целом звучит не так уж плохо, однако грозит возможными гололедами и обледенениями.

Уровень воды в Краснодарском водохранилище остается на низком уровне, аграрии ждут, что осадки смогут наполнить его запасы до нужных отметок. Однако в декабре основные траектории циклонов будут пролегать по Северу, поэтому на Юге России специалисты не ждут существенных осадков.

- В январе и феврале регион также будет оставаться в зоне дефицитов осадков, - отмечают специалисты метеоцентра «Фобос».

В Краснодаре ожидаемая температура декабря будет колебаться в районе 3-5 градусов днем с ночными заморозками и возможным выпадением снега. В этом году он будет заглядывать на Кубань чаще. При этом в горах ждут обильных снегопадов и, как следствие, возникнут лавинные угрозы.

На черноморском побережье в декабре в среднем будет относительно тепло – до +8. Синоптики не исключают, что в отдельные дни воздух может прогреться до +16 и принести настоящее бабье лето в начале зимы.

Похолодание придет ближе к новому году, однако ответа на главный вопрос – будет ли снег в новогоднюю ночь – пока нет. Явление это для Краснодара уж слишком редкое, но исключать его не стоит.

Январь, по мнению синоптиков, может оказаться самым теплым месяцем зимы с небольшим отклонением выше нормы. Лютых морозов на Кубани пока не ждут, но перепады температур могут доставить неприятностей.

Февраль не будет выделяться на фоне прошлых зим и подарит череду морозных дней, которые сменятся слякотью.