Приняли за игрушку: на Красной Поляне хаски укусила сотрудницу за руку

Девушка написала заявление в полицию в надежде на то, что руководство "Хаски центра" привлекут к ответственности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этот инцидент, по словам 24-летней Алисы С., случился в «Хаски центре» на Красной Поляне. Людей здесь много даже в межсезонье. Потискать пушистых собак необычной породы хотят и дети, и взрослые.

- В один из рабочих дней собака укусила меня в область правого предплечья. Я тут же стала терять сознание, видимо, от болевого шока, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 24-летняя Алиса С.

Возможно, хаски приняла руку девушки за игрушку и принялась трепать ее. После сильных укусов собаки Алиса говорит, что остались несколько небольших, но глубоких дыр. Животное умудрилось прокусить руку до кости!

Первое, что встревожило пострадавшую сотрудницу, - не болеет ли собака бешенством.

Сейчас девушка проходит обследование, чтобы уточнить диагноз.

- Я попросила ветпаспорт на хаски, но руководство отказалось мне его показывать, - продолжает Алиса. – Более того, нанесенный физический вред мне никто не компенсировал. Я вынуждена была уйти на больничный за свой счет, а потом и вовсе уволилась.

После этого девушка стала ждать, когда же рука заживет. Но у нее возникли осложнения.

- Сначала рука сильно отекала и болела даже в состоянии покоя, - говорит Алиса. - Сейчас боль утихла, но я толком не могу ей работать (ни крутить, не вертеть, ни напрягать). Любая даже минимальная физическая нагрузка неприятно откликается в области лучезапястного сустава. Мне назначены дополнительные обследования, чтобы поставить точный диагноз. Сейчас внешне рука выглядит обычно, шрамы зажили, но проблемы внутри и я не знаю, чем это обернется в будущем. Но сейчас работать мастером маникюра я не могу.

Алиса написала заявление в полицию в надежде, что руководства «Хаски центра» привлекут к ответственности.

- Из-за отсутствия документов, подтверждающих мою рабочую деятельность в той организации, мне нужно идти в суд. Пойду на днях узнаю, что могу сделать вообще в рамках закона, - добавляет девушка.

По словам девушки, даже спустя месяц она с трудом двигает рукой.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Тем временем в самом «Хаски центре» заверяют – никакого несчастного случая не было.

- К нам приходили сотрудники полиции, смотрели записи с камер видеонаблюдений, ни на одной не было зафиксировано, что собаки нападают на девушку. Возможно, она где-то упала, но наши хаски ее не кусали, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» представитель «Хаски центра» Дарья. – Мы предполагаем, что девушка просто все выдумала, хотела получить компенсацию.

В питомнике также добавили, что полиция после проверки оформила отказной материал, поскольку не зафиксирован факт нарушения.