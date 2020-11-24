Пока не решите, стройки не будет: В Анапе авторам проблемных домов поручили устранить замечания в ближайшее время

Всего на карандаше 122 объекта капитального строительства Фото: мэрия Анапы

Мэру Анапы Василию Швецу и его команде предстоит решить одну из самых сложных проблем курорта – застройку. Ранее курорт посетила межведомственная рабочая группа, члены которой нашли целую плеяду домов, при возведении которых допустили нарушения. Всего на карандаше 122 объекта капитального строительства.

Для решения по каждому из этих объектов был собран общественный градостроительный совет. В работе принимают участие архитекторы, экологи, депутаты, активисты-общественники.

Василий Швец подчеркнул, что встречи с общественностью будут продолжаться на регулярной основе, пока в судьбе каждого строения не будет поставлена точка.

Первые победы

Работа комиссии и активных анапчан уже дала свои ощутимые плоды. Например, удалось добиться отмены разрешения на строительство ЖК «Акварель». Этот комплекс планировался на берегу моря в микрорайоне «3Б» и должен был состоять из 24-х 9-этажных домов. Социальной инфраструктуры под такое множество домов застройщик не предусмотрел.

Различные нарушения выявлены при строительстве жилых комплексов: «Парадный», «Приоритет», «Консул».

- Самые распространенные – нехватка парковочных мест, превышение возможной плотности застройки и отсутствие зеленых зон. Застройщики этих ЖК будут приглашены на следующие заседания, где озвучат свои предложения по решению выявленных проблем, - пояснили «КП» - Кубань» в администрации Анапы.

Свою позицию касательно проблемных домов обозначил глава курорта Василий Швец.

- Я против долгостроев и нарушений прав дольщиков, поэтому застройщики должны быть готовы доложить градостроительному совету о тех компенсациях, которые полностью закроют все недочеты текущего многоэтажного строительства с нарушениями. В первую очередь это парковочные места и общественные благоустроенные территории, - заявил мэр Анапы Василий Швец.

Работа комиссии и активных анапчан уже дала свои ощутимые плоды Фото: мэрия Анапы

Одобрил? В черный список!

Часто горожане задаются вопросом, а тот или иной проект могли вообще согласовать. Этот вопрос обсудили и на градостроительном совете. В итоге его участники решили, что все проектные институты и эксперты, которые дали положительную резолюцию на проблемные ЖК, попадут в «черный список». Документ опубликуют на сайте администрации Анапы и будут регулярно обновлять.

А еще в Анапе разрешение на строительство каждого нового ЖК будут выдавать лишь после того, как проект пройдет обсуждение планировки территории с учетом возможной численности населения, имеющихся объектов социальной инфраструктуры и развития улично-дорожной сети.

- Разрешения на строительство без проекта планировки больше выдаваться не будут. Это решение принято моим правом и рекомендацией градсовета. Дальше наша задача закрепить эту инициативу на уровне регионального законодательства, - решил мэр Анапы Василий Швец.

Местные хотят генеральный план

Это основной градостроительный документ, в котором опишут, как Анапа буде развиваться в будущем. В генплане обозначат проектные дороги, объекты социальной инфраструктуры и перспективы развития жилого сектора.

Сейчас основным градостроительным документом Анапы занимается проектный институт из Санкт-Петербурга. Внести свои замечания и предложения может любой житель Анапы на сайте генплан-анапа.рф

Сейчас идет стадия активного сбора данных, пожеланий горожан, а также оценка состояния застройки муниципалитета и его территории.

Всего за два месяца работы сайта свое мнение выразили более 2700 местных жителей. Это один из самых высоких показателей активности в Краснодарском крае. Для сравнения, у Геленджика этот показатель равен 895, у Краснодара – 894.

Парк, поликлиника и школа

Один из самых важных вопросов на сайте генплан-анапа.рф просит ответить, каких объектов рядом с вашим домом не хватает больше всего. Большинство анапчан ответили, что очень нужны парк, поликлиника и школа. Также в топе необходимости школа, бассейн, детский сад и спортплощадка.

- Кроме того, участники опроса считают, что в муниципальном образовании необходимо построить такие объекты культуры и досуга, как планетарий, театр, парк развлечений, музей, зоопарк и др. Еще анапчан сильно волнует перегруженность улично-дорожной сети, социальной и инженерной инфраструктуры, проблемы организации велосипедного движения, нехватка парковок, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

На вопрос, что в городе нужно развивать, местные жители ответили, что необходимо создание инфраструктуры для проведения мероприятий конгрессно-выставочной деятельности, развитие кайтсерфинга и виндсерфинга.

Также давно назрела замена городских маршруток на электробусы. Среди обозначенных перспектив есть и облагораживание Высокого берега в сторону Лысой горы. Речь идет о набережной и заасфальтированной дороге.

Все ответы анапчан теперь предстоит детально проанализировать проектировщикам питерского института, чтобы на основании них создать генплан комфортной, удобной и современной Анапы.