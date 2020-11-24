Палач-«шифровальщик» не найден: суд присяжных в Краснодаре оправдал пенсионера, обвиненного в убийстве 8-летней девочки

Тело девочки нашли по надписям на стенах домов

Присяжные заседатели в Краснодаре оправдали 63-летнего мужчину, которого людская молва уже прозвала "шифровальщиком". Его обвиняли в убийстве 8-летней жительницы поселка Звезда Ленинградского района.

- Обвинение полагало, что именно он оставил надписи на гараже, желая, чтобы останки замученного ребенка нашли, - говорится в итоговом вердикте. - Но коллегия присяжных заседателей не сочла их убедительными.

Пенсионера освободили в зале суда.

На следственном эксперименте 63-летний мужчина даже показывал как убивал девочку. Но потом выяснилось, что это был самооговор.Фото: СУ СК РФ по краю.

Напомним, ребенок пропал 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне.

- Я когда отвозила в садик маленькую (в семье есть младший ребенок - «КП» ), то проезжала мимо поля и видела их, - рассказывает мама. - Маша (имя изменено) была счастливая и довольная, помахала мне рукой. Где-то в 11 утра муж загнал машину, а дочка пошла домой. Тут идти-то всего ничего, ни леса, ни поля, сначала огороды соседские, а потом уже центр нашего хутора. Но до дома она так и не дошла…

Уже в 15:30 в поселке были все, кто только можно. И полиция с собаками, и волонтеры, и казаки на лошадях. Искали несколько суток и с земли, и с воздуха — ничего.

Такие надписи навели следствие на предполагаемого убийцу. Фото: СУ СК РФ по краю.

Четыре года родители искали ребенка всюду.

- Мы до сих пор ее ищем, - плакала мама накануне страшной находки. - За этот год где только не были - ездим по поселкам и хуторам, спрашиваем у людей, оставляем ориентировки. По гадалкам ходили, что только не делали. Сейчас к экстрасенсам уже не ходим, только в храмы и молимся. Если бы не молитва, то уже силы бы кончились, наверное… Мы постоянно видим знаки того, что наша девочка жива. Не знаю, как вам объяснить, то кажется, что вот она идет, то имя ее вдруг слышу. Или мы уже с ума сходим…

Но в январе 2020 года сразу на стенах нескольких домов появились жуткие намеки.

Следователи расшифровали послания и поняли, что это карта, указывающая на место, где лежат останки девочки. Скелет ребенка нашли.

Тогда же нашли и предполагаемого убийцу девочки. Тем более, что он сам подтвердил, что она несколько раз забегала к нему во двор. По версии гособвинения, он убил ее молотком, когда устал прогонять со двора и закопал тельце в поле.

Но, судя по вердикту присяжных, эта версия не выдержала никакой критики.