Итог матча Краснодар - Севилья 24 ноября 2020 Фото: ФК Севилья

«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов со счетом 1:2 и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Быки» пропустили уже на четвертой минуте – Ракитич неотразимо пробил с лету в нижний угол. «Краснодар» смог сравнять счет на 56-й минуте усилиями вышедшего на замену Вандерсона. Однако точку в матче поставил Мунир, забивший на 95-й минуте.

«Краснодар» после четырех туров набрал 1 очко и занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Выйдут ли «быки» в евровесну решится по итогам матча с «Ренном», который пройдет в Краснодаре 2 декабря.

Обзор матча Краснодар – Севилья 24 ноября

Впервые за долгое время «Краснодар» подошел к матчу с «Севильей» практически полной обоймой игроков, а на скамейке появились варианты усиления игры. Да, Вандерсон и Ари только набирают кондиции, нет Петрова и Сафонов, но все же жаловаться тренерскому штабу «быков» было не на что.

Испанцы тоже оказались в усеченном составе, но это им не помешало открыть счет уже на четвертой минуте. Газинский ошибся в центре поля, атака «Севильи» пошла через фланг, подачу прервал Кайо, но мяч прилетел прям на ногу Ракитичу, который неотразимо пробил в угол ворот Городова.

«Севилья» владела инициативой по ходу тайма и позволяла себе много ошибаться, но игроки «быков» раз за разом впадали в ступор после того, как у гости теряли мяч. Быстрые атаки могли выглядеть перспективно, но оперативные решения не давались «Краснодару» легко.

Концовка тайма все же осталась за хозяевами – на последние пять минут перед перерывом пришелся первый опасный удар по воротам Вацлика.

В перерыве Мурад Мусаев сделал замену – вместо Шапи на поле появился Вандерсон. «Краснодар» вышел заряженным из раздевалки и сразу создал несколько опаснейших моментов. Кабелла обыграл всех и бил в пустые ворота, в которых оказался защитник и чудом мяч попал в штангу, вылетев из ворот.

«Севилья» после этого могла удвоить преимущество, но удар Де Йонга через себя пришелся выше ворот. Было очевидно, что гол произойдет в ближайшие минуты и его забил более активный после перерыва «Краснодар».

Олссон не стал бить по центру и выкатил мяч на Вандерсона, который точным ударом прошил и защитников и вратаря. От стоявшего на линии створа испанца снаряд влетел в правый угол – 1:1. «Краснодар» продолжал усиливать игру в атаке – вышли Ари и Вильена. «Севилья» оказалась на позиции второго номера и несколько раз угрожала «быкам» в быстрых контратаках.

Но силы покинули «Краснодар» за 15 минут до финального свистка. Более того, развалилась командная игра – Кайо и Газинский что-то не поделили и громко выясняли отношения, едва не пропустив атаку.

Опаснейший момент возник у Идрисси – он бил из угла вратарской, Городов каким-то чудом плечом смог отразить этот удар.

В концовке «Краснодар» имел неплохие подходы и был близок к ничьей, но точку в матче поставил Мунир. Разобрался он в штрафной с Кайо и пробил Городова. Шла 95-я минута.

Тем не менее, хозяева могли сравнять счет, но удары Ари и Мартыновича из штрафной блокировали защитники. «Краснодар» снова проиграл «Севилье», хотя этого не заслуживал.