Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 ноября 2020: умер 52-летний председатель суда в Анапе

Число больных не снижается

Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 ноября 2020.

Статисты называют цифру заболевших в сутки - это 163 человека. Выздоровевших больше, но и ежедневно от инфекции умирают по 6-7 человек в регионе.

В госпитале от последствий заражения коронавирусом умер действующий председатель анапского районного суда 52-летний Андрей Фомин.

В инстанции уже подтвердили кончину своего коллеги.

- Андрей Владимирович Фомин скончался, это правда, - прокомментировали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Руководство Краснодарского краевого суда выражает соболезнования его родным и близким.

К слову, Андрей Фомин был очень спортивным человеком. Он возглавлял на курорте федерацию самбо и оказывал всяческое покровительство спортивным клубам Анапы и Новороссийска.

У него осталось четверо детей.

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