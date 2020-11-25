Как победить пробки в Краснодаре: власти города нашли решение

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Проблема автомобильных пробок в растущих городах становится острой в тот момент, когда население города приближается к цифре миллион жителей. С заторами пытаются бороться и в Краснодаре. Особенно острая ситуация - в новых районах, которые называют мини-городами. Один из таких - Восточно-Кругликовский. Его жители часами проводят в машине по дороге домой или на работу - дороги в районе стадиона «Краснодар» давно нуждаются в разгрузке.

Власти города придумали сразу несколько решений сложной дорожной ситуации. Во-первых, хотят расширить до пяти полос улицу 40-летия Победы. Больше собираются сделать участок от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков. Кроме того, должно помочь решить проблему пробок и расширение улицы Черкасской - от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков ее хотят сделать трехполосной. Уже пройдена госэкспертиза, а значит строительство не за горами.

До конца 2020 года администрация рассчитывает получить положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции с расширением до двух полос улицы Домбайской.

- Если расширить участок от 1 Мая до Героев Разведчиков, то это создаст дополнительную связь и с Губернским микрорайоном, - считает мэр города Евгений Первышов.

Обсуждается сейчас еще один проект по строительству транспортного коридора. Появиться он должен по улице Тихорецкой от Володарского до трассы М-4 "Дон", а затем к новому аэропорту.

- По сути, это новый магистральный въезд в Краснодар, - говорит Евгений Первышов. - По 4 этапам, которые реализует город, проектирование завершено, документы отправлены на госэкспертизу.

Если все сложится удачно, то проще добираться на работу будет жителям сразу нескольких районов: Восточно-Кругликовского, Новознаменского, Знаменского, Пригородного, Лориса и Индустриального. Время въезда и выезда в центральную часть города с восточного направления сократится.

Продумывается сейчас и строительство новой трамвайной ветки по улице Красных Зорь от Достоевского до Домбайской. Но пока о сроках ничего не сообщается.

КСТАТИ

Переезда через железную дорогу не будет

Жители Краснодара ранее предлагали построить путепроводы, которые позволят пересекать железную дорогу без переезда через мост на улице Северной.

– Мы считаем, что нужно построить переезд через железную дорогу с улицы Владислава Посадского (дорога за стадионом) на улицу Тихорецкую и далее на Новороссийскую, – говорили активисты. - Мы тогда перестанем делать огромный крюк и прекратим стоять в пробках в том направлении.

Правда, о строительстве такого переезда власти пока не говорили.

- Такой проект сейчас не рассматривается, Генпланом Краснодара он тоже не предусмотрен, - говорит глава Краснодара Евгений Первышов.