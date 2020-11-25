«Срочно набираем группу»: Судебный пристав оказался телефонным мошенником, представляясь работником автошколы

Судебный пристав представлялся сотрудником автошколы Фото: Роман КОМОВ

Судебный пристав из Ставропольского края оказался телефонным мошенником. Разоблачить его смогли полицейские Крымского района, к которым обратилась местная жительница.

Женщина рассказала, что хороший знакомый брата ее мужа предложил супругу пройти обучение в автошколе ее мужу, чтобы открыть категории E и D, а также сыну, чтобы пройти категории B и C.

Для этого нужно было заключить договор с мужчиной, который представился работником автошколы Новороссийска.

- Нам нужно быстро набрать группы, это очень срочно, иначе скидки на обучение не будет, - рассказал представитель автошколы по имени Евгений. – Вышлите мне документы на WhatsApp, а деньги за обучение по номеру телефона на банковский счет.

Жительница Крымска засомневалась, но знакомый мужа убедил ее в том, что сотруднику автошколы можно доверять. В итоге она выслала документы и перевела Евгению 70 200 рублей.

Мужчина подтвердил, что деньги получил, но сказал, что группы еще не укомплектованы и нужны еще люди. После этого Евгений пропал.

Через месяц жительница Крымска снова написала сотруднику автошколы, но Евгений был уже не так вежлив.

- Группы не набраны, никаких денег вам не вернут, - отрезал он.

Женщина обратилась в полицию, где в действиях знакомого ее мужа и Евгения усмотрели признаки мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- Следователи подготовили запросы, чтобы выяснить способы перевода и места обналичивания денег потерпевший. Кроме того, выяснилось, что от действий гражданин пострадал житель Сургута и еще один житель Крымска, - сообщил КП-Кубань источник в правоохранительных органах.

«Сотрудником автошколы» оказался судебный пристав из Ставропольского края. Он понял, что наказания не миновать, когда полиция вышла на его след и написал явку с повинной в отделении полиции Крымска.

- Он находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается, - добавил источник КП-Кубань.