Кровавая бойня из-за наследства: на Кубани пенсионер жестоко расправился со своей семьей

Расправившийся с супругой мужчина уже задержан.

Дикая история произошла ранним утром 25 ноября в станице Павловской Краснодарского края. 63-летний местный житель Сергей Х. устроил настоящую кровавую бойню. Причиной жестокой расправы стало наследство, которого в одночасье лишился мужчина.

По словам местных жителей, Сергей сошелся со своей 70-летней супругой Ниной (здесь и далее имена изменены - Авт.) несколько лет назад.

- Жили вместе, но вот были ли расписаны, не знаю. Свадьбы точно не было, никаких пышных торжеств. Скорее всего, по закону они просто сожительствовали, потому что у нее фамилия супруга осталась, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница станицы Павловской, пожелавшая скрыть свое имя.

Именно с бывшим супругом Нина построила не только семью, но и бизнес. В станице в собственности у четы было несколько магазинов, где можно было найти утварь для дома. Дела шли хорошо - в торговых точках всегда была прибыль.

Уж что стало причиной разлада в паре, неизвестно. Но бизнес, по некоторым данным, экс-супруги поделили. А после развода Нина познакомилась с Сергеем - он для нее стал поддержкой и опорой в этот непростой момент.

В станице есть несколько хозяйственных магазинов, которые принадлежали Нине и ее бывшему мужу.

- Жили как все, никакой ругани или скандалов. Он непьющй, она - тоже. Все спокойно вроде было, - говорят местные.

Но роковое утро 25-го ноября навсегда перечеркнуло семейную идиллию. Во время разговора на кухне за завтраком с Ниной Сергей узнал, что имущество (по предварительным данным, доля в магазине, который он помогал строить - Авт.) женщина отписала на сыновей от первого брака. А вот самому мужчине от бизнесвумен не досталось ничего.

Фото из дома, где произошло убийство. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Это так сильно разозлило Сергея, что он тут же схватился за нож, что лежал на столе и перерезал женщине горло.

- Во время конфликта мужчина нанес оппонентке не менее трех ударов ножом в область груди и шеи, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

На этом разъяренный мужчина не остановился. Он решил расправиться со всеми наследниками состояния.

Фото из дома, где произошло убийство. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчина сел в машину и сначала поехал к 43-летнему сыну Нины - Валерию. С собой Сергей прихватил охотничье ружье, из которого и стрелял.

- Дверь в дом фигуранту открыла 41-летняя невестка погибшей, но заметив у него в руках охотничье ружье, предупредила об этом супруга и попыталась закрыть входную дверь, - говорят в краевом Следкоме.

Это еще больше разолило мужчину и он нажал на курок. Дробь попал в руку женщине. Ее муж попытался выхватить оружие, тогда Сергей еще раз выстрелил. Чудом пули проскочили.

Шансов выжить у 44-летнего Егора не было.

Сам Сергей был уверен, что одним наследником стало меньше и продолжил свою расправу. На очереди был старший пасынок - 44-летний Егор. Приехав к нему в дом, мужчина вытащил нож и ударил парня прямо на пороге. Шансов выжить у него не было.

После этого, по некоторым данным, он хотел скрыться, но вызванная младшим сыном женщины полиция задержала Сергея в самом центре станицы.

- Его автомобиль был заблокирован правоохранителями, - продолжают в СУ СК по региону. - Там пенсионер стал угрожать полицейскому ружьем, но его в итоге обезвредили.

Подозреваемый задержан, с ним работает следователь. В ближайшее время его заключат под стражу. На данный момент его подозревают в двойном убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью невестки погибшей женщины, а также в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского.

- Будут проведены судебно-медицинские экспертизы, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - С учетом обстоятельств совершенных преступлений, в отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Также следователи установят, законно ли приобрел и хранил оружие мужчина.