Переехал из Магадана и взялся за посадки. Как активист озеленяет Краснодар

Дмитрий Замятин Фото: Архив "КП"

Гостем Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева в этом выпуске был колымчанин Дмитрий Замятин, переехавший на Кубань восемь лет назад.

Сначала молодой человек поехал в столицы, но случайно понял, что лучшее место для жизни – Краснодар. Женился, родилась дочь. Однако в пригородном поселке Северном ему не хватает комфорта, нормальных дорог и зелени. Дмитрий нашел единомышленников в движении «Помоги городу». Вместе с жителями поселка они создали общественный совет, который возглавил Замятин. Они деятельно участвовали в обсуждении проекта генерального плана города. Общение в с властью происходит и через местные газеты - в Прикубанском округе выходят два частных издания «Северный news» и «„Витамин“ и окрестности». Активисты проводят субботники, высаживают деревья – как полученные от администрации, так и свои.

Кампания «Укоренись в Краснодаре» ведется уже полтора года: активисты собирают семена и выращивают саженцы. Согласно официальным данным в краевом центре зеленых насаждений меньше нормы в десять раз. Есть планы по созданию «живого каркаса» города. Под таким же названием проводится и форум местных сообществ, уже в четвертый раз. Дмитрий Замятин в нем примет участие обязательно.

Тайм-коды

01:09 – представление гостя

02:10 – причина переезда 04:01 – легко ли молодым найти работу в Краснодаре. Почему возвращаются

04:45 – про Магадан. «Приезжайте к нам на Колыму!»

07:31 – как узнать магаданца

09:20 – викторина «Так отож!»: что означает слово «драбина»?

10:10 – почему начал заниматься общественной работой

12:15 – проблемы поселка Северного и пригородов Краснодара

14:03 – ответ слушательницы на вопрос викторины

14:44 – частные газеты Прикубанского округа «Северный news» и «Витамин» и окрестности» как коллективный организатор

17:03 – что удалось «северянам» сделать вместе»? Предложения в Генплан.

20:33 – Как появляются общественные советы в микрорайонах и кампании движения «Помоги городу!»

23:33 - От «700 платанов» до «Укоренись в Краснодаре»

25:43 – историческая рубрика «Любо знаты»: цирки в Екатеринодаре

26:44 – механика общественного проекта по озеленению и острая необходимость города в парках и скверах

28:45 – как найти организаторов и получить семена на выращивание саженцев. Семейные истории. Бесплатные деревья от мэрии.

32:34 – финансирование проекта

33:16 – вопрос от слушательницы по посадке деревьев

35:05 – энтузиазм и грант администрации края

36:03 – форум местных сообществ «Живой каркас»

37:47 – «каждый может быть урбанистом»

39:32 – много ли соратников у активиста. Респект Трегубову

40:28 – любимые места в Краснодаре.

41:14 – чего не хватает

41:39 – звонок слушателя про сквер у кинотеатра «Болгария»