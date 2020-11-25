Безработная из Краснодарского края вымогала у Тарзана 2 миллиона, чтобы погасить долги

Одна из злоумышленниц мечтает стать актрисой.

Вымогательниц, требовавших 2 миллиона рублей у Тарзана, задержали. Как оказалось, выманить крупную сумму у известного стриптизера решили две уроженки Краснодарского края. Одну из них поймали в одном из московских ресторанов, куда приехал Сергей Глушко, чтобы отдать сумму. Так попросили сделать правоохранители, которые все это время пасли пару. После передачи наличных одну из подозреваемых и скрутили. Позже она сама сдала свою подельницу.

Шантаж Тарзана должен был закончиться получением крупной суммы денег. В случае отказа – вымогательницы обещали обнародовать порочащее видео. Было ли оно – на этот вопрос правоохранители пока ответа не получили. Непонятно пока, как и где злоумышленницы познакомились, и уж тем более, почему пошли вместе на это дурно пахнущее дело.

49-летняя Антонина С. родом из Кабардинки. Официально она безработная. Да и нигде не зарегистрирована, простыми словами, на данный момент женщина – бомж. Но последние пару лет она живет в Москве, где перебивается случайными заработками.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 2012 году Антонина взяла большой кредит в банке – ей выдали 500 тысяч рублей до 2017 года. Процентная ставка была дикая – 29,31% годовых. Но женщину это не смутило. По всей видимости, потому, что она изначально не планировала погашать платежи. В итоге к 2016 году накапала нехилая задолженность – 981 тысяча рублей.

Банк обратился в суд, который, естественно, встал на его сторону – по договору все чисто. Фемида обязала Антонину выплатить все, что должна, - образовавшуюся задолженность, основной долг по кредиту, проценты и штраф за пропуск очередного платежа. В общей сложности – более 1,5 миллиона рублей.

Свои финансовые трудности, видимо, женщина захотела решить с помощью легких денег. Почему в качестве жертвы выбран Тарзан, сейчас выясняют правоохранители. От женщины толком объяснений не услышали, потому надеются, что свет прольет молодая подельница, которую сразу же сдала напарница. 21-летняя Екатерина К. живет в Тихорецке.

Какое отношение к этой истории имеет девушка, выясняют правоохранители.

Сейчас она студентка. Ранее девушка окончила Ростовской колледж культуры, а теперь покоряет ГИТИС. Напомним, любовница Тарзана 28-летняя Анастасия Шульженко, из-за которой и начался скандал, тоже начинающая актриса. Правда, заканчивала она институт культуры в Краснодаре.

В этом доме в Тихорецке раньше жила девушка. Фото: Галина КОПЫЛОВА

- Катя жила здесь с родителями и бабушкой, но она умерла 7 ноября. Вроде бы уехала учиться в Ростов, но никак не в Москву. Что она делает в столице, мы не в курсе. Может, и родители не знают, - говорят соседи семьи в Тихорецке.

Сейчас в доме проживают только родители студентки. Фото: Галина КОПЫЛОВА

Как выяснила «КП» - Кубань», мама Кати – медик. Во время пандемии ни одну ночь провела в ковидном госпитале, помогая пациентам. О том, что случилось, девушка в ближайшее время может рассказать сама – ее отпустили под подписку о невыезде. А вот ее напарницу взяли под стражу.