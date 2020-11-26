Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 ноября 2020: из-за COVID поликлиники становятся круглосуточными

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уровень заболеваемости COVID-19 продолжает расти, ежесуточный прирост хоть и не бьет рекорды, но все же по-прежнему вызывает тревогу у врачей. «КП» рассказывает о последних новостях коронавируса в Краснодарском крае на 26 ноября 2020 года.

За последние сутки в регионе зафиксирован 167 случаев заболевания, вирус обнаружен у 13 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг отметки 374,04.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 43 пациента, еще трое – на ЭКМО, - говорят в минздраве Кубани.

Тем временем три поликлиники Краснодара из-за напряженной ситуации с коронавирусом будут принимать круглосуточно. Центры диагностики уже заработали на базе городских поликлиник №7 и №15. В ближайшее время откроется еще один – в поликлинике №25.

В них будут принимать пациентов с подозрением на COVID-19. Днем и ночью в амбулаторных центрах будут работать кабинеты КТ, УЗИ, ЭКГ. Также круглые сутки медики здесь будут брать кровь и мазки на коронавирус.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 26 ноября 2020

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Коронавирус в Анапе 26 ноября 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили шесть человек.

Коронавирус в Сочи 26 ноября 2020

В Сочи за минувшие 24 часа впервые за долгое время никто не заболел.

Коронавирус в Геленджике 26 ноября 2020

В Геленджике за последние 24 часа выявлено 4 случая заражения COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 26 ноября 2020

В Туапсинском районе за последние сутки зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 26 ноября 2020

В Ейском районе за минувшие сутки зарегистрировано пять инфицированных.