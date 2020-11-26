На Кубани полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Крымского района получили ориентировку на отечественную машину. Было известно, что на ВАЗ-21093 пытается скрыться подозреваемый в краже. Перед тем, как попасть в розыск, мужчина на одной из улиц хутора Екатериновского Абинского района стащил у местного жителя портативную акустическую колонку.

- Сотрудники ДПС по заданию поехали по направлению возможного следования машины преступника. Спустя некоторое время на автодороге в районе станицы Троицкой стражи порядка заметили похожую машину. Они попросили водителя остановиться, но он проигнорировал требование, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель на ВАЗ, испугавшись полицейских, надавил на газ. На скорости мужчина на отечественной легковушке перекрывал патрульной машине дорогу, виляя из стороны в сторону. Также он выезжал на встречку, создавая угрозу жизни других участников движения. Осознавая опасность таких действий, ДПСники взялись за пистолет.

- Уже за пределами станицы один из инспекторов ДПС выстрелил несколько раз в воздух из табельного оружия. После этого преследуемый автомобиль стал притормаживать и съехал в кювет. Водитель не пострадал и был задержан полицейскими, - добавили в краевом ГУ МВД.

Задержанным оказался неоднократно судимый 27-летний местный житель. Он ехал за рулем с отчетливым запахом алкоголя. Мужчину арестовали на 10 суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.