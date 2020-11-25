Краевые депутаты выявили «болевые точки» Тбилисского района

Фото: пресс-служба ЗСК.

В Законодательном собрании Краснодарского края депутаты за круглым столом обсудили перспективы социально-экономического развития Тбилисского района. Встреча состоялась в рамках проведения традиционных Дней муниципальных образований.

Заседание провел первый вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко. Участие приняли председатели комитетов краевого парламента. Глава района Евгений Ильин, председатель Совета МО Александр Савченко, заместители главы и муниципальные депутаты участвовали в обсуждении в режиме видеосвязи.

Практика проведения Дней муниципальных образований является традиционной для кубанского парламента. По поручению председателя Законодательного собрания Юрия Бурлачко, такие встречи проводятся в форме анализа социально-экономической ситуации и работы органов местного самоуправления. Главной целью депутатов является создание «дорожной карты», которая и станет своего рода руководством для решения первоочередных проблем муниципалитета, препятствующих его развитию.

Работа на местах

По мнению Юрия Бурлачко, данный подход себя оправдал и доказал свою эффективность. Поэтому круглый стол стал итогом работы депутатов непосредственно в районе. Так, накануне заседания члены профильных комитетов ЗСК изучали обстановку на местах, концентрируя внимание на тех «болевых точках» муниципалитета, где требуется краевой ресурс. В процессе совместно с руководителями органов местного самоуправления прорабатываются пути решения существующих проблем и выявляются скрытые резервы.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, работа была продолжена и в этом году. Комитеты детально изучили обстановку в районе и подготовили соответствующие заключения, которые стали предметом обсуждения на круглом столе.

Наболевшие проблемы

Открывая заседание, Николай Гриценко дал оценку текущему положению дел в Тбилисском районе. По его словам, экономическая ситуация в муниципалитете довольно стабильная. Здесь успешно действуют предприятия отрасли переработки, многие из которых работают на экспорт. Развита социальная сфера. Основой экономики является мощный АПК, отличающийся высокой культурой земледелия. Достижения местных аграриев в этом году отмечены на краевом уровне. Глава муниципалитета получил награду за первое место в краевом конкурсе в номинации «За вклад в обеспечение достижения высоких показателей агропромышленного комплекса Кубани в растениеводстве».

Но есть и негативные моменты. В числе факторов, сдерживающих развитие территории, Николай Гриценко назвал сложную демографическую ситуацию, нехватку специалистов сферы здравоохранения, высокую изношенность сетей ЖКХ.

Первый вице-спикер призвал участников заседания проанализировать все достижения и проблемы района, сделав при этом акцент на первоочередных шагах, предпринимаемых в условиях пандемии.

- Ею нанесен серьезный ущерб экономике района. Из-за санитарных ограничений потери понес малый бизнес. Произошло снижение объемов экспорта перерабатывающими предприятиями. Эти негативные тенденции должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки, - отметил Николай Гриценко.

Здравоохранение в приоритете

Подробно об экономико-социальной обстановке муниципалитета доложил глава района Евгений Ильин. Принимая во внимание позицию первого замглавы ЗСК, он отметил, что отрасль здравоохранения остается одним из приоритетов в деятельности районных властей. Вопрос кадрового дефицита решается в том числе за счет целевого обучения выпускников местных школ. В настоящее время по целевым договорам уже учатся восемь человек. Кроме того, в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в район привлечены 5 врачей, 4 фельдшера - заведующих ФАП и 4 фельдшера бригад скорой помощи. Укрепляется и материально-техническая база. На завершающей стадии экспертизы находится проект по строительству больничного комплекса. Вопрос держит на контроле губернатор Кубани.

Глава муниципалитета также сообщил о предпринятых шагах в решении проблем сферы ЖКХ. Ведутся работы по ремонту дорог, тротуаров. За последние пять лет на территории построено 30 км газопроводов, заменено более 60 км водопроводов. Все население обеспечено центральным водоснабжением.

Выступление главы муниципалитета дополнил председатель районного Совета Александр Савченко, рассказав о системном взаимодействии представительного органа с администрацией района в решении первостепенных задач жизнедеятельности муниципалитета.

Развитие малого и среднего бизнеса

Отдельной темой обсуждения стала бизнес-активность района в условиях пандемии. По словам вице-спикера ЗСК, председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства Сергея Алтухова, район активно работает по привлечению новых субъектов малого и среднего бизнеса. Данный показатель по итогам прошлого года перевыполнен на 14% по отношению к году предыдущему. В 2020 году муниципалитет также смог увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отметил депутат и активную деятельность Фондов микрофинансирования и развития бизнеса в районе.

- Фондом микрофинансирования субъектам предпринимательства Тбилисского района выдано 75 микрозаймов более чем на 92 млн рублей. Положительную динамику показывает и Фонд развития бизнеса. Им выдано 7 поручительств более чем на 32 млн рублей. Это один из высоких показателей, который можно приводить в пример другим муниципалитетам, - подчеркнул Сергей Алтухов.

В завершение заседания краевые депутаты подвели итоги работы и оценили потенциал района. Председатель комитета по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев отметил результативную деятельность районной администрации по модернизации коммунальной инфраструктуры. Одобрил действия органов местного самоуправления и председатель профильного комитета Сергей Жиленко.

- Региональный проектный офис подтверждает, что район активно работает над реализацией национальных и региональных проектов. Подобную положительную динамику мы отмечаем не во всех муниципальных образованиях, - отметил Сергей Жиленко.

Все мнения и выводы, прозвучавшие во время круглого стола, вошли в резолюцию, утвержденную участниками заседания. На ее основании будет создано постановление ЗСК, которое депутаты рассмотрят на ближайшей сессии кубанского парламента.