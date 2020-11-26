В Сочи Лазаревский район станет еще более комфортным для туристов и местных жителей

Фото: sochi.ru.

Лазаревский район Сочи считается северным крылом города-курорта. Туристы знают, что здесь всегда можно бюджетно отдохнуть на берегу чистого моря, вдали от городской суеты.

Впереди Лазаревский ждут большие перемены. Благодаря им тихий гостеприимный район станет еще более комфортным для туристов и местных жителей. Здесь появятся новые социальные объекты и общественные пространства. Об этом стало известно во время объезда поселка Лазаревскогого и других главой города Алексеем Копайгородским.

Фото: sochi.ru.

Сейчас завершаются работы по благоустройству сквера имени Одоевского на улице Энтузиастов. Строители уже обновили аллеи и входную группу. Теперь идет монтираж системы наружного освещения и установка скамеек, кроме того на клумбах закладывают весенние цветы. Работы завершат к декабрю.

В следующем году намечено обновить сразу два спортивных учреждения Лазаревского района. Капитальный ремонт ждет спорткомплекс «Лазаревский», где тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №4. В семи секциях по разным видам спорта занимаются более тысячи юных сочинцев. Там же, на свободном земельном участке, будет построена многофункциональная спортивная площадка. Реконструкция футбольного поля пройдет и на стадионе «Юность» ДЮСШ №6.

На перекрестке улиц Калараша и Малышева в ближайшее время начнут строить общеобразовательную школу на 1100 мест. Проект сейчас проходит экспертизу, средства на его реализацию заложены в бюджете на 2021 год. Все строительные работы рассчитаны на два года.

– Необходимо планировать комплексное развитие Лазаревского района. Требуется провести мониторинг свободных участков земли и зарезервировать их под строительство социальных объектов. Формирование штата воспитателей и учителей образовательных учреждений, которые будем строить, нужно начать с момента начала работ, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Фото: sochi.ru.

Недавно команда детского сада №125 победила в одной из номинаций всероссийского конкурса и стала лучшим дошкольным образовательным учреждением инклюзивной направленности. Отдельный дополнительный блок на 80 мест здесь начнут строить в марте-апреле следующего года. В связи с новыми перспективами в детском саду уже готовят кадры. Сейчас обучение проходят 27 педагогов и тьюторов.

Также благоустроят территорию детского сада. Будут заменены прогулочные веранды, построены новые площадки, ограждение, произведут асфальтирование территории, реконструируют систему наружного освещения. Реализация проекта займет один год. Глава города Алексей Копайгородский поручил не прерывать воспитательный процесс в то время, когда рядом будут производиться строительно-монтажные работы.

– Лазаревскому району сегодня уделяется огромное внимание. За 2020 год сделано многое – благоустройство скверов, парков, строительство новых прогулочных зон. Много планов по комплексному развитию территории на 2021 год. И это связано не только с самим поселком Лазаревское, но и с отдаленными селами района, - рассказал глава администрации Лазаревского района Сочи Олег Бурлев.

Комплексное освоение территории сквера Дружбы в центре поселка Лазаревское в следующем году пройдет за счет средств курортного сбора. Здесь построят новый фонтан, расширят пространство, обновят и увеличат количество лавочек, смонтируют новую систему освещения. После завершения проекта реконструкции он составит единую парковую зону со сквером у районного центра национальных культур.